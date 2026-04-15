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Inter, annuncio UFFICIALE dell’agente di Calhanoglu: “I fatti sono chiari”

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Gordon Stipic: “Continuerà a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra”

Una cosa è certa: Hakan Calhanoglu rimane un giocatore determinante per l’Inter. Di più: insostituibile. Una cosa, invece, è incerta: il suo futuro. Contratto in scadenza a giugno 2027, ha superato abbondantemente i trenta e un ingaggio di 6,5 milioni netti. Insomma, ci sono tutti i prodromi per un addio ai nerazzurri nel prossimo calciomercato estivo.

Calhanoglu: foto AI
Inter, la smentita UFFICIALE dell’agente di Calhanoglu: “Non è vero” (Foto AI) – Calciomercato.it

L’incertezza resta anche, o forse soprattutto dopo le dichiarazioni del suo agente Gordon Stipic. A Fabrizio Romano, il rappresentato del regista turco ha smentito tutto quel che era possibile smentire. Galatasaray? Nulla di vera prima e adesso. Bisogna credergli? Mai credere a quello che dice un agente/dirigente, però giusto mettere a verbale le sue parole in risposta ai nuovi rumors dalla Turchia che danno il suo assistito intenzionato a vestirsi di giallorosso una volta conclusa questa stagione.

“Le speculazioni su un possibile trasferimento sono emerse più volte in passato e ora vengono riproposte. I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray“.

Testa solo all’Inter, poi dopo al Mondiale che disputerà per la prima volta e da capitano della Turchia: “Hakan rimane pienamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase: l’Inter, la lotta per lo Scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra. (…) Continuerà a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra, guardando avanti con grande orgoglio e determinazione al prossimo Mondiale, dove guiderà la sua nazione come capitano, una responsabilità che è un onore speciale e significa tutto per lui“.

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