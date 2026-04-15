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Sarri-Lazio, sarà addio: il tecnico pronto a salutare a fine stagione | CM

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L’avventura di Maurizio Sarri alla Lazio è ormai giunta alla fine. L’allenatore non dovrebbe proseguire sulla panchina biancoceleste in vista della prossima stagione, salutando la capitale al termine del campionato.

Maurizio Sarri
Sarri pronto a cambiare squadra in vista della prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Maurizio Sarri sarà lontano dalla Lazio. Alla fine del campionato le parti dovrebbero salutarsi con l’allenatore pronto a ripartire da una nuova squadra. Le divergenze di vedute sembrano essere tali dal portare all’addio nonostante un contratto in essere tra le parti.

Nel futuro di Maurizio Sarri dovrebbe esserci una nuova panchina con il tecnico pronto a guidare una nuova squadra in vista della prossima stagione. Nei giorni scorsi si è parlato di Fiorentina, ma non è da escludere un futuro di nuovo all’estero per il tecnico dopo l’esperienza in Premier League alla guida del Chelsea.

Resta da capire chi possa prendere il posto di Sarri alla Lazio con il club di Lotito che si troverebbe a cambiare ancora una volta tecnico dopo una stagione dovendo dare vita a un nuovo progetto.

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