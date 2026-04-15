Inter, niente da fare per Chivu: Lautaro e altre due assenze col Cagliari

La capolista affronta a San Siro la formazione sarda nell’anticipo di venerdì: gli aggiornamenti da Appiano Gentile

L’Inter è sempre più vicina allo scudetto, con i nerazzurri che hanno staccato ulteriormente il Napoli in classifica. Adesso la squadra di Chivu ha 9 punti di margine sulla diretta antagonista, quando mancano sei giornate al termine del campionato.

L’allenatore nerazzurro prepara quindi con ritrovata serenità il prossimo impegno contro il Cagliari, dopo le due fondamentali vittorie con Como e Roma. Nell’anticipo del ‘Meazza’ l’Inter ha l’opportunità di mettere un altro mattoncino verso il titolo e dovrà farlo ancora senza Lautaro Martinez, che rimane ai box dopo il nuovo problema al polpaccio accusato la scorsa settimana.

Inter, Bisseck non recupera e punta la Coppa Italia

Il capitano nerazzurro salterà verosimilmente anche il decisivo impegno delle semifinali di Coppa Italia contro il Como e punta ad esserci – almeno per la panchina – nella successiva sfida di campionato in casa del Torino.

Lautaro questa mattina ha proseguito nel lavoro personalizzato, al pari di Bisseck: anche il tedesco non sarà disponibile col Cagliari, visto che non ha smaltito l’infortunio ai flessori della coscia. Il difensore classe 2000 potrebbe rientrare nella lista dei convocati nel match di coppa contro il Como martedì prossimo.

Per Chivu saranno tre gli assenti con il Cagliari, visto che non ci sarà neanche lo squalificato Sucic. L’allenatore rumeno opterà per un turnover calibrato dove potrebbero trovare posto dal primo minuto De Vrij, Carlos Augusto, Mkhitaryan e Bonny.