UFFICIALE, Chivu perde di nuovo Lautaro: non salta solo Como-Inter

Ricaduta al polpaccio per il capitano nerazzurro, che era tornato con la Roma dopo oltre un mese ai box
Pessima notizia per Chivu a due giorni dalla sfida in casa del Como che moltissimo potrà dire in chiave Scudetto. Lautaro Martinez ha avuto una ricaduta al polpaccio sinistro a cui si era infortunato nella gara col Bodo rimanendo fuori per oltre un mese.
“Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra – recita la nota ufficiale del club nerazzurro – La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”. Il capitano dell’Inter dovrà stare ai box per circa 15 giorni, di conseguenza non potrà esserci neanche settimana prossima nell’incontro casalingo con il Cagliari.
🚨 #Inter – Nuova tegola e infortunio per #LautaroMartinez: 10-15 giorni di stop per il capitano nerazzurro, che potrebbe rientrare tra la semifinale di Coppa Italia e il match col Torino (saltando anche il Cagliari oltre al Como in campionato) 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/lf6rx9Qu2a
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 10, 2026
Il rientro di Lautaro dovrebbe avvenire tra la sfida di Coppa Italia col Como, valevole per il ritorno delle semifinali, e il match in trasferta contro il Torino di D’Aversa. Domenica sera il suo posto dovrebbe essere preso da Pio Esposito, al momento appunto favorito su Bonny.