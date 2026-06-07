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Friedkin lo vende alla Juve: ecco il nuovo portiere

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Il club bianconero ha bisogno di un nuovo portiere dopo l’annus horribilis di Di Gregorio

Molto vicina ad Alisson a metà maggio, la Juventus ha dovuto per ora rinunciare al portiere brasiliano, sia per il muro eretto dal Liverpool, sia per il ridimensionamento del potere d’acquisto dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Dan e Ryan Friedkin allo Stadio Olimpico
Friedkin lo vende alla Juve: ecco il nuovo portiere (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il club bianconero ha così messo nel mirino altri portieri, visto che una delle poche certezze alla Continassa è che non si può ripartire da Michele Di Gregorio, reduce da una stagione a dir poco deludente. Da David de Gea a Emilano ‘Dibu’ Martinez, passando per Elia Caprile e Guglielmo Vicario, sono molti i nomi finiti nei radar bianconeri.

A questi, si è aggiunto nelle ultime ore anche quello di Jordan Pickford. Secondo transferfeed, il 32enne dell’Everton avrebbe già dato mandato al suo entourage di esplorare il mercato per giocare in un club che partecipi alle competizioni europee.

La famiglia Friedkin, proprietaria anche della Roma, non esclude a prescindere una cessione del nazionale inglese, ma parte da una valutazione di 20 milioni di euro per il calciatore.

 

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