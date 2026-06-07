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Tegola Wesley: il terzino salta il Mondiale. Anche Gasperini in ansia

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Il terzino giallorosso si è infortunato nel corso dell’ultima amichevole con il Brasile e sarà costretto a saltare la competizione iridata: le sue condizioni

Brutte notizie per il Brasile… e per la Roma. Wesley ha abbandonato il ritiro della Selecao e a pochi giorni dall’inizio della competizione iridata ha dovuto rinunciare a prendere parte al Mondiale. Una brutta tegola per il terzino destro, protagonista di un’ottima stagione con i giallorossi dfi Gian Piero Gasperini.

Wesley
Tegola Wesley: il terzino salta il Mondiale. Anche Gasperini in ansia – calciomercato.it – Ansa Foto

Wesley  ha riportato un infortunio alla coscia sinistra e sarà escluso dalla competizione. Carlo Ancelotti ha preferito non rischiare ed ha convocato al suo posto un altro calciatore che milita in Serie A: si tratta del  centrocampista dell’Atalanta Éderson, che era già stato incluso nella rosa del commissario tecnico italiano nel giugno 2025, prima di essere accantonato.

Wesley, l’infortunio e l’addio al Mondiale

Wesley ha dovuto rinunciare a causa di un brutto infortunio, rimediato nel corso dell’ultima amichevole disputata dal Brasile a Cleveland, contro l’Egitto. Era partito tra i titolari, ma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo un quarto d’ora. Sconsolato, si era accomodato in panchina, ed era statop immediatamente controllato dallo staff medico della nazionale verdeoro. Le sue condizioni erano sembrate sin da subito gravi.

A distanza di ventiquattro ore è arrivato il responso. Il giocatore si è sottoposto a un esame diagnostico che non ha lasciato speranze: la risonanza magnetica alla quale il laterale giallorosso si è sottoposto ha rivelato una lesione al muscolo adduttore della coscia sinistra. “Wesley è un giocatore importante e sarebbe un peccato perderlo. Spero non sia nulla di grave, ma non nego che c’è preoccupazione”, aveva detto Ancelotti in conferenza stampa. Oggi è stato costretto ad una scelta sofferta, ma necessaria. La Federcalcio ha annunciato l’addio di Wesley e la sostituzione con Ederson. Il tecnico italiano ha dunque preferito rinforzare la mediana – il giocatore della Dea si aggiunge ai vari Casemiro, Fabinho, Bruno Guimaraes, Danilo Santos e Lucas Paquetà – mentre sulla fascia destra si giocheranno una maglia Ibanez e Danilo.

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