Inter, Ausilio perentorio: “C’è un problema per Calhanoglu”. La conferma su Palestra

Il Direttore sportivo nerazzurro ha risposto alle voci di mercato dalla Turchia sul centrocampista e svelato le mosse dei campioni d’Italia per il gioiello dell’Atalanta

La bomba di mercato è arrivata nelle scorse ore dalla Turchia. Il candidato alla presidenza del Fenerbahce Safi ha annunciato l’accordo con Hakan Calhanoglu in caso di elezione.

Notizia che ovviamente è planata con grande enfasi nell’ambiente nerazzurro e tra i tifosi dell’Inter, preoccupati per il futuro del faro dell’undici di Chivu. A buttare subito acqua sul fuoco ci ha pensato direttamente Piero Ausilio, allontanando la partenza del giocatore: “C’è un piccolo problema, ovvero che Calhanoglu ha un contratto e l’Inter lo vuole tenere. Quindi non penso che queste dichiarazioni possano avere un significato o un seguito”, ha chiosato il Direttore sportivo dei campioni d’Italia intervenendo al ‘Festival della Serie A’.

Calciomercato Inter, Ausilio e l’assalto a Palestra: “Stiamo trattando”

Ausilio successivamente ha fatto il punto sul mercato in entrata dell’Inter: “Faremo qualcosa in difesa con Darmian e Acerbi in scadenza. Stiamo seguendo Solet ma non solo lui. Ci presenteremo con un bel difensore per l’inizio della preparazione”.

Con l’addio di Dumfries, l’Inter è in costante pressing su Palestra per la corsia destra: “Confermo la cessione di Denzel che voleva andare via. Capisco la delusione dei tifosi, ma aveva questa clausola e anche delle storie bellissime possono finire. Stiamo trattando Palestra, come abbiamo fatto anche a gennaio: vediamo“, ha ammesso il Ds nerazzurro.