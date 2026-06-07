Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, Ausilio perentorio: “C’è un problema per Calhanoglu”. La conferma su Palestra

Foto dell'autore

Il Direttore sportivo nerazzurro ha risposto alle voci di mercato dalla Turchia sul centrocampista e svelato le mosse dei campioni d’Italia per il gioiello dell’Atalanta

La bomba di mercato è arrivata nelle scorse ore dalla Turchia. Il candidato alla presidenza del Fenerbahce Safi ha annunciato l’accordo con Hakan Calhanoglu in caso di elezione.

Inter, Ausilio sul futuro di Calhanoglu
Piero Ausilio, Ds dell’Inter (Festival della Serie A) – Calciomercato.it

Notizia che ovviamente è planata con grande enfasi nell’ambiente nerazzurro e tra i tifosi dell’Inter, preoccupati per il futuro del faro dell’undici di Chivu. A buttare subito acqua sul fuoco ci ha pensato direttamente Piero Ausilio, allontanando la partenza del giocatore: “C’è un piccolo problema, ovvero che Calhanoglu ha un contratto e l’Inter lo vuole tenere. Quindi non penso che queste dichiarazioni possano avere un significato o un seguito”, ha chiosato il Direttore sportivo dei campioni d’Italia intervenendo al ‘Festival della Serie A’.

Calciomercato Inter, Ausilio e l’assalto a Palestra: “Stiamo trattando”

Ausilio successivamente ha fatto il punto sul mercato in entrata dell’Inter: “Faremo qualcosa in difesa con Darmian e Acerbi in scadenza. Stiamo seguendo Solet ma non solo lui. Ci presenteremo con un bel difensore per l’inizio della preparazione”.

Inter, le condizioni di Calhanoglu
Hakan Calhanoglu, faro dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Con l’addio di Dumfries, l’Inter è in costante pressing su Palestra per la corsia destra: “Confermo la cessione di Denzel che voleva andare via. Capisco la delusione dei tifosi, ma aveva questa clausola e anche delle storie bellissime possono finire. Stiamo trattando Palestra, come abbiamo fatto anche a gennaio: vediamo“, ha ammesso il Ds nerazzurro.

4426

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1