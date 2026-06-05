Inter, Juve o Premier? La priorità di Palestra e l’offerta all’Atalanta | CM

Il giovane laterale ex Cagliari è un obiettivo caldo della dirigenza campione d’Italia dopo la partenza di Dumfries

Non è più un mistero ormai: Marco Palestra è l’obiettivo numero uno per la fascia destra dell’Inter dopo l’addio di Dumfries.

Una condizione necessaria per l’assalto al baby di proprietà dell’Atalanta, con il club campione d’Italia che già nelle scorse settimane aveva messo in conto la cessione del nazionale olandese. Dumfries volerà con la sua Olanda in America per il Mondiale dopo aver sostenuto le visite mediche con il Real Madrid, che verserà la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro nelle casse di Okatree.

Una perdita importante per l’Inter e Chivu, che hanno tutta l’intenzione di rimpiazzare il giocatore orange con Palestra a partire dalla prossima stagione.

Palestra ha scelto l’Inter: servono (almeno) 50 milioni

Il corteggiamento per l’ormai ex laterale del Cagliari è di vecchia data, con Marotta e Ausilio che in queste settimane cercheranno l’incastro giusto per avere il via libera dell’Atalanta. Non scontato visto il precedente Lookman, ma questa volta c’è la volontà della ‘Dea’ di trattare e arrivare a una conclusione con l’Inter.

Alle condizioni comunque del sodalizio orobico, che chiede un assegno da almeno 50 milioni più bonus. I Percassi anche per questo motivo non vogliono inserire contropartite tecniche nell’affare come Frattesi o Carlos Augusto, aprendo solo a profili di prospettiva come i baby Cocchi e Mosconi come appreso da Calciomercato.it. L’Inter è fiduciosa nel riuscire a trovare l’accordo con l’Atalanta, anche se la fumata bianca richiederà ancora un po’ di tempo e pazienza.

La dirigenza campione d’Italia fa leva sulla volontà di Palestra di sposare il progetto interista, con il laterale 2005 di Buccinasco che ha dato priorità a Chivu. La rivale Juventus – a parte un sondaggio collaterale – non è al momento in corsa, mentre il pericolo per Marotta potrebbe arrivare dalle big inglesi.