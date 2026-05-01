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Juventus, tra Lewandowski e Vlahovic: il nuovo bomber arriva grazie a Miretti | CM

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Alla Juve si preannunciano grosse novità anche nel reparto offensivo in vista del mercato estivo

La Juventus vuole blindare l’accesso in Champions League e intanto ha iniziato a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo.

Juventus, Miretti per Castro
Fabio Miretti, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it

L’accesso tra le prime quattro sarà fondamentale per avere un budget importante sul mercato e attirare i top player sotto la Mole. In casa bianconera ci sarà un massiccio restyling in ogni zona del campo e diverse novità ci saranno anche in attacco indipendentemente dal futuro di Vlahovic.

Il destino del centravanti serbo rimane in bilico e sarà decisivo l’incontro a fine campionato tra le parti per delineare gli scenari sull’attuale numero nove di Spalletti.

Calciomercato Juve, Castro sempre nei radar: carta Miretti 

Il Ceo Comolli e il tecnico bianconero continuano a corteggiare intanto Lewandowski, che a fine stagione saluterà a  parametro zero il Barcellona. In prima linea sulla lista degli acquisti rimane Kolo Muani, che aveva aperto al ritorno a Torino già nell’ultimo mercato di gennaio. 

Santiago Castro
Santiago Castro nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Inoltre, occhio anche alla linea giovane rappresentata da Gonzalo Garcia e Castro come raccontatovi nelle scorse settimane da Calciomercato.it. Nello specifico l’attaccante del Bologna piace molto a Spalletti e vista la carta d’identità (classe 2004) viene considerato un investimento di valore anche dalla dirigenza. L’argentino in estate è pronto per spiccare il volo verso una big, però ci sarà da fare i conti con il Bologna che aprirebbe alla cessione solo di fronte a un’offerta vicina ai 40 milioni di euro. 

La Juventus per abbassare la parte cash – come raccolto dalla nostra redazione – valuterebbe di inserire nell’operazione il cartellino di Fabio Miretti, profilo apprezzato dal club felsineo e che resta nei radar del Ds Sartori. Il canterano bianconero non sta convincendo fino in fondo Spalletti e ha un prezzo intorno ai 20 milioni. Miretti (sul taccuino anche di Fiorentina e Lazio) potrebbe assicurare inoltre una corposa plusvalenza alla ‘Vecchia Signora’. 

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