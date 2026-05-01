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Martinez, titolare dell’Inter o addio: tre pretendenti in Serie A

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Il portiere spagnolo non vuole vivere una terza stagione nelle vesti di secondo

Chi sarà l’erede di Sommer? L’Inter ha un accordo con Vicario, ma da Appiano filtra che sono in crescita le quotazioni di Josep Martinez, autore ottime prestazioni nelle due gare consecutive contro Cagliari e Como che lo hanno indubbiamente rilanciato.

Grafica Vicario
Inter, le ultime su Vicario (Instagram) – Calciomercato.it

Le prossime saranno decisive in casa Inter per quanto riguarda il tema nuovo portiere. Martinez non intende restare un altro anno, il terzo consecutivo, nelle vesti di secondo. Se l’Inter decidesse di chiudere davvero per Vicario del Tottenham, il futuro dell’ex Genoa sarebbe altrove.

Non per forza all’estero, visto che al classe ’98 sono interessati ben tre club di Serie A. Come raccolto in esclusiva da Interlive.it, trattasi di Bologna, Fiorentina e Torino. Tutti e tre, non a caso, sono alla ricerca di un nuovo portiere titolare.

Per Martinez, l’Inter potrebbe chiedere sui 15 milioni, la cifra che vorrebbe spendere – almeno fino a ieri – per Vicario.

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