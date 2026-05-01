Nico Paz resta in cima ai desideri dell’Inter: doppia offerta al Real Madrid

Per l’argentino i nerazzurri sono pronti a un grande investimento fin dall’estate scorsa

Nico Paz rimane in cima alla lista dei desideri dell’Inter. L’argentino verrà sicuramente riacquistato dal Real al termine di questa stagione, dopo il proficuo biennio al Como.

Le ‘Merengues’ verseranno circa 11 milioni di euro nelle casse del club della famiglia Hartono, tuttavia la permanenza poi a Madrid del talento nato in Spagna andrà verificata nella prossima estate. Dipenderà anche dal nuovo allenatore, con il grande ex Mourinho attualmente il preferito del presidente Florentino Perez.

L’Inter era pronta a un grande investimento per Nico Paz già l’estate scorsa. Stando alle ultime indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’, Marotta e Ausilio stanno studiando una doppia proposta da presentare sul tavolo del Madrid.

La prima potrebbe essere impostata sul prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato a una cifra molto alta (40/50 milioni) e un controriscatto in favore della società spagnola. La seconda con la formula a titolo definitivo ma con cifre più contenute e sempre con annessa recompra per i Blanços.

Nico Paz vede il suo futuro al Real Madrid, ma se capirà che non potrà esserci spazio per lui, perlomeno nell’immediato, ecco che potrebbe acconsentire al suo ritorno in Serie A per indossare la maglia nerazzurra. In questi due anni il vicepresidente Javier Zanetti ha tessuto la tela, forte dell’eccellente rapporto con Pablo Paz, papà del ventunne autore nella stagione in corso di 13 gol e 8 assist.