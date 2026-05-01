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Italia ripescata, arriva la svolta: crollo della quota relativa alla partecipazione degli azzurri

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Subito dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali della prossima estate si è parlato di un possibile ripescaggio degli azzurri in vista della competizione anche se fino a poche ore fa non sembravano esserci concreti fattori da far pensare ad una partecipazione della nazionale.

Gianluigi Donnarumma
Italia, si avvicina il ripescaggio ai prossimi mondiali (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nelle ultime ore la situazione politica in Iran sarebbe sempre più instabile con la nazionale che ha visto annullare anche alcune amichevoli previste nei prossimi mesi. Una notizia che non lascia più di qualche perplessità sulla partecipazione dell’Iran al torneo che si disputerà tra Messico, USA e Stati Uniti.

L’indizio più evidente arriva dai bookmakers. La situazione di difficoltà vissuta dall’Iran ha portato più di qualche bookmakers a far crollare la quota relativa al ripescaggio dell’Italia da 50,00 a 5,00. Una cambio repentino della quota che fa capire come le speranze degli azzurri di essere presenti al prossimo mondiale stiano prendendo piede sempre più anche se il tempo stringe e la FIFA è chiamata a prendere una decisione a stretto giro di posta.

C’è da ricordare che non basterebbe l’esclusione dell’Iran a garantire l’ingresso della nazionale italiana tra le partecipanti al prossimo mondiale con la FIFA che dovrebbe scegliere chi chiamare per sostituire la squadra che resterà fuori.

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