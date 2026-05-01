Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Serie A, penalizzazioni in classifica nella stagione 2026-27

Foto dell'autore

Il caso arbitri rischia di riscrivere la graduatoria del prossimo campionato in Italia. Ecco cosa sta succedendo

Per adesso… Al momento… Fino ad oggi…“. Lo scandalo arbitrale che ha travolto i vertici dell’AIA sembra non aver coinvolto i club di Serie A. Ma dalle dichiarazioni degli addetti ai lavori emerge che non c’è certezza sul fatto che non possano essere indagate in futuro. La Procura di Milano ha chiesto una proroga dei tempi per accertare i fatti prima di andare in giudizio, il che sposta anche i tempi della giustizia sportiva.

Gervasoni in procura interrogato sul caso arbitri in Serie A
Gervasoni in procura interrogato sul caso arbitri in Serie A (Foto Ansa) – Calciomercato.it

C’è il rischio concreto che il PM Ascione possa andare avanti fino a novembre con le indagini, rendendo quindi impossibile applicare eventuali penalizzazioni a questa stagione. Tutto sarà rimandato all’annata 2026-27, sperando che lo scandalo non si allarghi. Quello che è certo che è il Procuratore della Figc Chinè potrà ricevere gli atti e le eventuali intercettazioni solo dopo la chiusura delle indagini preliminari della giustizia ordinaria.

Rocchi ha deciso di non presentarsi all’audizione davanti al magistrato, mentre Gervasoni si è fatto interrogare stamattina. L’Inter si appresta quindi a vincere il suo 21esimo scudetto e ogni eventuale sanzione amministrativa o penalizzazione in classifica in termini di punti per uno dei venti club di Serie A (o Serie B) verrà comminata per la stagione che prenderà il via il prossimo agosto.

1790

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU