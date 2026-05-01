Nuovo annuncio dall’Argentina sul futuro del 21 giallorosso

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere uno dei temi più caldi di calciomercato sia in casa Roma che in Argentina. Ormai da mesi, i tifosi del Boca Juniors sognano l’arrivo della Joya al Buneos Aires, ma dopo l’annuncio di ieri di ESPN su un accordo, i sostenitori Xeneizes hanno subito una minima doccia gelata nelle ultime ore.

Intervenuta durante il programma “Urbana Play”, la suocera del numero 21 giallorosso, Catherine Fulop ha fatto chiarezza sulla situazione di suo genero. “Deve realizzare un sogno per suo padre, che è quello di giocare al Boca. È soprattutto per via di suo padre, che gliel’ha inculcato. Lui ama la Roma, ama la squadra e credo che Roma lo ami moltissimo e questa sarebbe la sua prima opzione“.

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, Dybala non ha ancora presa una decisione definitiva sul suo futuro e anche di recente ha aperto alla possibilità di una decurtazione importante dell’attuale ingaggio per rimanere nella Capitale.