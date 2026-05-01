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Clamoroso Zhegrova, arriva la decisione definitiva della Juve

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Novità importanti alla Continassa in vista della prossima stagione: ecco quale potrebbe essere il futuro di Zhegrova. 

Le qualità tecniche sono sotto gli occhi di tutti e non si discutono assolutamente, ma la condizione fisica di certo non ottimale ha influito negativamente sul rendimento di Edon Zhegrova e adesso la Juventus ha preso la sua decisione definitiva proprio in merito al futuro dell’esterno kosovaro con cittadinanza albanese classe ’99.

Zhegrova
Zhegrova (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato in queste ore dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la dirigenza della Juventus avrebbe deciso di rinunciare a Zhegrova l’anno prossimo e, dunque, prenderà in considerazione eventuali proposte per il cartellino del 27enne originario di Herford.

Luciano Spalletti nell’ultimo periodo ha impiegato sempre meno l’ex Lille e nel ruolo di esterno offensivo continua a preferirgli Francisco Conceicao (migliore in campo anche nell’ultima gara di campionato contro il Milan): il futuro di Zhegrova, a questo punto, appare segnato e quasi sicuramente le strade del calciatore e della Vecchia Signora si separeranno al termine della stagione in corso.

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