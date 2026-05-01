Clamoroso Zhegrova, arriva la decisione definitiva della Juve

Novità importanti alla Continassa in vista della prossima stagione: ecco quale potrebbe essere il futuro di Zhegrova.

Le qualità tecniche sono sotto gli occhi di tutti e non si discutono assolutamente, ma la condizione fisica di certo non ottimale ha influito negativamente sul rendimento di Edon Zhegrova e adesso la Juventus ha preso la sua decisione definitiva proprio in merito al futuro dell’esterno kosovaro con cittadinanza albanese classe ’99.

Secondo quanto riportato in queste ore dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la dirigenza della Juventus avrebbe deciso di rinunciare a Zhegrova l’anno prossimo e, dunque, prenderà in considerazione eventuali proposte per il cartellino del 27enne originario di Herford.

Luciano Spalletti nell’ultimo periodo ha impiegato sempre meno l’ex Lille e nel ruolo di esterno offensivo continua a preferirgli Francisco Conceicao (migliore in campo anche nell’ultima gara di campionato contro il Milan): il futuro di Zhegrova, a questo punto, appare segnato e quasi sicuramente le strade del calciatore e della Vecchia Signora si separeranno al termine della stagione in corso.