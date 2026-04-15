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La Juventus (in attesa di Vlahovic) fa spesa in casa Real | CM

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Mentre il futuro del serbo rimane in bilico, la Juve valuta diversi profili per rinforzare l’attacco in vista della prossima estate

Il CEO Comolli ha rinviato a fine campionato ogni decisione su Dusan Vlahovic, con il centravanti serbo in scadenza e che nelle ultime settimane ha aperto al rinnovo con la Juventus.

Gonzalo Garcia nel mirino della Juventus
Gonzalo Garcia nel mirino della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il destino del numero nove rimane comunque in bilico, con il club bianconero che non vuole svenarsi sull’ingaggio e non è intenzionato ad andare oltre a un’offerta da 5-6 milioni netti a stagione. La partita è aperta, con il giocatore che al momento non ha ricevute altre proposte allettanti in grado di far saltare il banco.

Indipendentemente dal futuro di Vlahovic la Juve è a caccia di volti nuovi per l’attacco, considerando anche l’addio in estate del flop Openda e l’eventuale cessione di David.

Gonzalo Garcia lascia il Real Madrid: Juve in agguato

Oltre a un possibile ritorno sotto la Mole di Kolo Muani, i dirigenti della Continassa stanno monitorando diversi profili sia di comprovata esperienza come Lewandowski (che si libererà a parametro zero dal Barcellona) che giovani e di prospettiva. 

La Juve punta Gonzalo Garcia
Gonzalo Garcia, classe 2004 (Ansa) – Calciomercato.it

Tra questi insieme al bolognese Castro spicca anche Gonzalo Garcia, finito un po’ nel dimenticatoio al Real Madrid sotto la gestione Arbeloa. Il baby della cantera, protagonista al Mondiale per Club e decisivo proprio agli ottavi contro i bianconeri, sta trovando sempre meno spazio e valuta un cambio di maglia per la prossima estate. La Juventus – come raccolto da Calciomercato.it – è sul pezzo ed è pronta ad approfittare dell’occasione se il Real deciderà di mettere in vendita il centravanti classe 2004. 

Gonzalo Garcia ha una valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro, con la ‘Vecchia Signora’ che penserebbe anche un prestito con opzione di riscatto. Mentre il club madrileno per cautelarsi (e non perdere il controllo definitivo sul giocatore) potrebbe inserire nell’operazione un diritto di recompra. 

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