Futuro Camarda, spunta una destinazione in Serie A

Il futuro di Francesco Camarda potrebbe essere ancora in Serie A con il centravanti classe 2008 che, dopo una stagione non troppo positiva con la maglia del Lecce, anche per via dell’infortunio che lo ha fermato, è alla ricerca di continuità.

Il Milan è pronto a riportarlo in rosa, ma difficilmente ci sarà spazio per lui in vista della prossima stagione e non è da escludere una nuova cessione in prestito.

Il Cagliari appare il club maggiormente interessato al suo cartellino al momento con i rossoblu decisi a fare un tentativo per portarlo in Sardegna. Difficilmente il Milan accetterà di perdere il controllo del cartellino della punta che potrebbe trasferirsi alla corte di Pisacane in prestito con un diritto di riscatto in favore dei sardi e un contro riscatto per il Milan. Non è da escludere, però, che il Milan possa attendere il parere del prossimo allenatore che vorrà prima valutare la rosa a disposizione.