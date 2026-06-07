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Miretti via dalla Juve per un altro club di Serie A: i dettagli

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I bianconeri sono pronti ad ascoltare offerte per il cartellino del centrocampista di Pinerolo: ecco cosa sta succedendo. 

Sfoltire la rosa e cedere quei giocatori che non rientrano più nei piani di Lucianio Spalletti. È questo il principale obiettivo della Juventus, che punta a fare cassa prima di intervenire in entrata con dei rinforzi funzionali al credo tattico del suo allenatore.

Juventus, Miretti per Castro
Fabio Miretti, classe 2003 (Ansa) – Calciomercato.it

E tra i giocatori sul piede di partenza c’è anche Fabio Miretti, che nella seconda parte di stagione ha perso diverse posizioni nelle gerarchie di Spalletti ed è stato impiegato sempre meno. Ora il futuro del classe 2003 originario di Pinerolo potrebbe essere a tinte viola: lo riferisce l’edizione odierna de ‘La Nazione’, secondo cui la Fiorentina sarebbe particolarmente interessata a Miretti e il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe intenzione di farsi ufficialmente avanti per capire la disponibilità della Juve a cedere il centrocampista. Juve, dunque, sempre molto attiva anche per quel che concerne i movimenti in uscita.

 

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