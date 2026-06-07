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Juventus, scambio confermato per il post Vlahovic: bomber da oltre 40 milioni | CM

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La ‘Vecchia Signora’ e Spalletti sono a caccia di un nuovo centravanti dopo il divorzio con il bomber serbo. Gli aggiornamenti sulle strategie del club bianconero

La Juventus affila le armi per rinforzare il reparto d’attacco dopo la rottura con Vlahovic, che non ha rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la ‘Vecchia Signora’.

Juventus, Spalletti indica Sorloth
Spalletti e la Juve in pressing su Sorloth (Ansa) – Calciomercato.it

Sarà addio tra il bomber serbo e il club bianconero, che sempre nel reparto offensivo sta cercando una sistemazione per il flop Openda. Anche Milik va verso il divorzio, mentre Jonathan David rimane in bilico nelle valutazioni della dirigenza e di Spalletti. 

Intanto il tecnico preme per avere un nuovo centravanti, che potrebbero essere due se si concretizzerà anche la partenza del canadese ex Lille.

Calciomercato Juve, avanza Sorloth per l’attacco: le cifre e l’intreccio con l’Atletico

Oltre al ritorno di Kolo Muani – e ai sondaggi per Gonzalo Garcia e Castro – il nome caldo è quello di Alexander Sorloth, che va ad intrecciarsi con la trattativa per la permanenza all’Atletico Madrid di Nico Gonzalez come svelato dalla nostra redazione. 

Alexander Sorloth, punta dell'Atletico Madrid
Alexander Sorloth, classe ‘95 (Ansa) – Calciomercato.it

Per l’argentino non è scattato l’obbligo di riscatto e le due società trattano per un’operazione a titolo definitivo intorno ai 25 milioni di euro. Una valutazione che secondo quanto raccolto da Calciomercato.it combacia con il prezzo fissato dai ‘Colchoneros’ per l’ariete norvegese, che nelle prossime settimane sarà protagonista con la sua nazionale al Mondiale in America. Spalletti stima Sorloth e ha già avuto dei contatti con il giocatore, mentre la Juventus ha sondato gli agenti per incamerare le richieste sull’ingaggio. 

Il 31enne attaccante a Madrid percepisce poco più di 4 milioni netti (contratto in scadenza nel 2028) e ai bianconeri chiede un quadriennale quantomeno sulle stesse cifre tra parte fissa e bonus. 

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