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Le nuove regole in vigore dai Mondiali che vedremo anche in Serie A: VAR, sostituzioni, rimesse laterali e calci d’angolo

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Dai Mondiali 2026 sono in vigore le modifiche regolamentari approvate dall’IFAB. Una serie di novità particolarmente apprezzate che vedremo anche nel prossimo campionato di Serie A

Un Mondiale “storico” quello in corso negli Usa, in Canada e in Messico. Tre paesi ospitanti (non era mai accaduto prima), un nuovo format a 48 squadre con 12 gironi e l’introduzione dei sedicesimi di finale nella fase a eliminazione diretta e una serie di novità regolamentari varate con l’obiettivo di estendere l’ambito di intervento del VAR e limitare le perdite di tempo.

un arbitro impegnato ai Mondiali
Le nuove regole in vigore dai Mondiali che vedremo anche in Serie A: VAR, sostituzioni, rimesse laterali e calci d’angolo – calciomercato.it (foto Ansa)

Nuove regole che gli spettatori stanno apprezzando e non poco soprattuto per quanto riguarda la nuova disciplina su rinvii del portiere, rimesse laterali e interventi medici che ha limitato del tutto quelle perdite di tempo deliberate che influivano e non poco sulle dinamiche delle partite.

Dai Mondiali 2026, l’IFAB (International Football Association Board) ha stabilito che:

  • se l’arbitro ritiene che un giocatore stia perdendo troppo tempo per rimettere la palla in campo da una rimessa laterale, può avviare un countdown di cinque secondi. Se al termine dei 5′, la rimessa non viene effettuata, la stessa viene assegnata agli avversari
  • resta confermato il conteggio degli otto secondi sui rinvii del portiere. Se la ripresa del gioco si prolunga oltre, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria
  • i calciatori sostituiti devono lasciare il campo (sia in direzione delle panchine che del lato opposto) entro 10 secondi dalla comunicazione del cambio. Se il giocatore non esce entro i 10′ deve abbandonare lo stesso il cambio ma al sostituto non sarà consentito l’ingresso se non dopo un minuto
  • se un calciatore viene soccorso per infortunio dovrà lasciare il campo e non può rientrare prima di un minuto una volta che il gioco è ripreso

Le novità regolamentari varate dall’IFAB prevedono anche un allargamento delle possibilità di intervento del VAR. In particolare, in caso di riscontri evidenti, il VAR può supportare l’arbitro in caso di:

  • espulsione derivante da un secondo cartellino giallo errato. Per intenderci, non potranno più esserci casi come l’episodio Kalulu-Bastoni in Inter-Juve
  • identità errata ovvero quando viene comminato un’ammonizione o un’espulsione diretta per un errore sul calciatore da sanzionare
  • correggere l’assegnazione di un calcio d’angolo a condizione che l’intervento avvenga senza eccessivi ritardi sulla ripresa del gioco

Si tratta, dunque, di una serie di innovazioni richieste da tempo e che saranno senz’altro gradite anche da chi segue il nostro campionato. Per vederle applicate anche da noi occorre attendere il weekend del 22-23 agosto, giorni in cui si disputeranno i match della prima giornata della Serie A 2026-2027.

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