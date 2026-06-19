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Ronaldinho firma in Serie C, giocherà per il Ravenna

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Ronaldinho torna in campo e lo fa in Italia, firmando con il Ravenna in Serie C. A 46 anni l’ex Milan e Barcellona torna a calcare i campi e lo farà in Italia.

Ronaldinho
Ronaldinho pronto a vestire la maglia del Ravenna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Grande soddisfazione del presidente Cipriani che è riuscito ad assicurarsi la firma del classe 1980. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport l’annuncio ufficiale arriverà il prossimo 23 giugno.

Lo stesso Ronaldinho, in una breve dichiarazione, si è detto pronto a tornare in campo: “Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna”.

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