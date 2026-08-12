Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona, è l’alternativa ad Alvarez

Lautaro Martinez è finito nel mirino del Barcellona, a caccia di rinforzi per l’attacco considerata la cessione di Ferran Torres.

L’attaccante dell’Inter è la prima alternativa a Julian Alvarez, ormai da mesi nel mirino dei catalani, pronti a fare un tentativo per la punta dei Colchoneros.

Stando a quanto scritto da El Desmarque il Barcellona sarebbe pronto a fare un tentativo per la punta dell’Inter nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa per la punta dell’Atletico Madrid. Al momento, però, non risultano aperture da parte dell’Inter e della punta argentina.