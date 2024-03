Inter, il futuro di Sanchez resta un rebus: ecco la situazione | CM.IT

Rimasto per vincere un altro Scudetto, al momento il cileno è uno dei calciatori più in forma della squadra di Inzaghi. Col Genoa ha segnato il gol numero 23 con la maglia nerazzurra

Alexis Sanchez è rimasto all’Inter per vincere un altro scudetto, il secondo dopo quello del 2021 con Conte allenatore. E così sarà, grazie anche al suo gol contro il Genoa che ha permesso ai nerazzurri di aumentare il distacco dalla Juventus. Ormai è solo una questione di settimane per ufficializzare la vittoria di un obiettivo praticamente mai messo in discussione.

Come abbiamo raccontato a Calciomercato.it, sia a gennaio che nei mesi precedenti, il suo addio in inverno non era stato in ogni caso previsto tanto che nessuno a Milano aveva preso in considerazione la sua eventuale sostituzione. Di certo, ad oggi è ritenuto prematuro parlare di un rinnovo o di un futuro ancora all’Inter: il contratto del cileno scade a giugno, ma solo più avanti si ragionerà su un un possibile prolungamento.

Le alternative in ogni caso non mancano e portano al Sudamerica e all’Arabia Saudita. Già la scorsa estate, l’ex Marsiglia aveva infatti rifiutato delle proposte molto ricche da dei club della Saudi League, letteralmente pronti a ricoprirlo d’oro.

Sanchez, 23 gol con l’Inter: con il Genoa torna a segnare in Serie A dopo quasi due anni

Sanchez è alla sua quarta stagione all’Inter, con la quale ha vinto quattro trofei. A Milano approdò per la prima volta nell’estate del 2019, in prestito dal Manchester United col quale risolse il contratto per poi tornare da svincolato. Sempre da svincolato se n’è andato nel 2022, tornando di nuovo l’estate passata al termine di un’annata importante (18 gol e 3 assist) con il Marsiglia.

Allo stato attuale, il classe ’88 ha disputato 132 partite con l’Inter: 26 gli assist e 23 le reti segnate (la terterza in stagione), alcune importantissime come quella alla Juventus in Supercoppa. L’ultima siglata ieri col Genoa è anche la sua 37esima in Serie A, nonché quella che interrompe un digiuno nel nostro massimo campionato – gol all’Empoli il 6 maggio 2022 – di quasi due anni.