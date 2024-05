La penalizzazione è dietro l’angolo: svendita totale

Campionato tranquillo per il Wolverhampton che però è già proiettato in vista della prossima estate quando qualcosa potrebbe cambiare per evitare un rischio importante

L’ultima annata di Premier League ha riservato non poche sorprese, tanto in campo quanto fuori. Sul terreno di gioco si lotta ancora per la vittoria de titolo, mentre al di fuori non sono mancati colpi di scena dal punto di vista delle vicende societarie che hanno anche portato ad un paio di penalizzazioni in classifica.

Decurtazioni in termini di punti che le società vogliono inevitabilmente evitare anche per evitare di incappare nelle difficoltà vissute quest’anno da Nottingham Forest ed Everton. Un altro club naviga in acque finanziarie da tenere d’occhio e non va escluso a priori il rischio di un’altra penalizzazione in classifica.

Fari puntati sulla situazione del Wolverhampton che tutto sommato ha vissuto un campionato molto tranquillo con l’attuale undicesimo posto in Premier e i 46 punti conquistati che pongono i Lupi in una zona di piena tranquillità. Meno sereno è però il club che pensa già al prossimo futuro e punta ad evitare guai.

Calciomercato, svendita del Wolverhampton per evitare una penalizzazione

Ad approfondire il caso ci ha pensato ‘Football Insider’ secondo il quale il Wolverhampton è pronto per una forte svendita di calciatori in estate per evitare una devastante detrazione di punti.

Il club arancio-nero ha venduto diversi fuoriclasse la scorsa estate e ha comunque evitato per poco la punizione ai sensi delle regole di redditività e sostenibilità (PSR) della Premier League. Una crisi di liquidità che non si è del tutto esaurita, e che andrà rivista e corretta proprio a partire dai prossimi mesi.

Il club non avrà un grande budget da spendere sul mercato, e valuta soluzioni quindi anche per evitare di incorrere in penalizzazioni. La stessa fonte evidenzia poi come Pedro Neto, Matheus Cunha, Max Kilman, Rayan Ait-Nouri e Hwang Hee-chan sono tra le risorse più ambite del Wolves dopo la stagione attuale.

Da valutare anche il futuro di O’Neil vista la situazione incerta, fermo restando che il club ha tutte le intenzioni di fare cassa ed evitare guai peggiori.