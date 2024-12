Vlahovic risponde ai tifosi: ecco cosa ha fatto infuriare l’attaccante della Juventus

La Juventus si ferma anche contro il Venezia e dopo il fischio finale arriva la contestazione da parte dei tifosi: Vlahovic risponde e i toni si accendono

Ancora una volta, la decima in questo campionato, la squadra di Thiago Motta non va oltre al pareggio: un risultato deludente considerato che l’avversario era il Venezia ultimo in classifica, che non ha rubato nulla e che ha sfiorato addirittura di tornarsene a casa con il bottino pieno.

A essere preoccupante, oltre al modo in cui la Juventus si è seduta dopo essere passata in vantaggio, è anche il clima che si è creato allo Stadium, con la contestazione da parte dei tifosi e il litigio di Dusan Vlahovic con la curva bianconera. Il serbo era reduce da una partita in cui si era dato molto da fare, aiutando la squadra e trasformando un rigore che pesava come un macigno, e alla contestazione dei tifosi ha risposto. Ecco cosa è successo tra l’attaccante e i tifosi della Juventus.

Vlahovic risponde ai tifosi: clima tesissimo e Thiago Motta chiede rispetto

Al momento del calcio di rigore, prima di spiazzare Stankovic e riacciuffare il pareggio, Dusan Vlahovic è stato provocato dagli avversari e bersagliato anche dagli insulti da parte di alcuni tifosi bianconeri. Dopo aver segnato, il serbo è esploso contro tutto e tutti, tanto da prendersi giustamente il cartellino giallo.

La tensione emotiva e la rabbia era ancora calda al fischio finale, quando tutta la squadra è stata chiamata ad andare sotto la curva ed è stata inondata di fischi. Tutti i calciatori della Juventus si sono presi la contestazione a testa bassa e in silenzio, tutti tranne Vlahovic. Il serbo ha iniziato a rispondere ai tifosi, che subito si sono messi a intonare cori indirizzati a lui tipo “sei solo un uomo di m***a” e “sei un viola di m***a”, con i compagni di squadra che hanno dovuto calmare Dusan. Inoltre, c’è anche l’ombra di cori di stampo razzista nei confronti del serbo. Uscendo dal campo, poi, i fischi e i cori indirizzati a Vlahovic sono proseguiti e l’attaccante è entrato negli spogliatoi battendo le mani in maniera ironica ai tifosi.

🗣️ #ThiagoMotta in conferenza: “#Vlahovic era ancora a caldo, è il primo che vuole vincere e cambiare le cose. I tifosi hanno la libertà di esprimere le loro emozioni, ma come in ogni aspetto della vita ci vuole sempre rispetto. Non è stata una bella cosa” 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 14, 2024



Anche Thiago Motta ha commentato l’accaduto in conferenza stampa, cercando di giustificare il nervosismo di Vlahovic e chiedendo anche maggiore rispetto ai tifosi. Anche perché, all’interno della contestazione, quando si sono accesi gli animi sono arrivati anche insulti pesanti nei confronti del numero 9 della Juventus: oltre alle ben note questioni legate al rinnovo di contratto, ora a pesare sul futuro di Vlahovic ci sarà anche questa vicenda.Vl