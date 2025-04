Scelta fatta, Osimhen alla Juventus: ecco le cifre definitive

L’attaccante nigeriano sempre più in orbita bianconero: l’ultimo dato non passa sicuramente inosservato

Sono giorni molto importanti in casa Juventus. Sul campo, dove gli uomini di Tudor sono chiamati a tenere viva la corsa al quarto posto, ma anche fuori dal rettangolo verde. A prescindere dall’esito della stagione, infatti, si preannuncia un’estate densa di profondi cambiamenti in casa bianconera.

Del resto non sono pochi i reparti sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli che sta provando a muovere i primi passi per non farsi trovare impreparato. Chiaramente l’eventuale pass per la Champions League aprirebbe le porte a scenari molto interessanti in chiave calciomercato, aumentando il ventaglio di obiettivi nel mirino dell’area tecnica della Juventus. Uno dei nomi che – in tempi e in modi diversi – ha acceso le fantasie dei dirigenti bianconeri è quello di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano – ricordiamolo – sta completando la sua scintillante stagione in forza al Galatasaray e farà ritorno al Napoli. Contestualmente all’ultimo rinnovo di contratto del nigeriano, gli Azzurri hanno inserito una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, dal valore di 75 milioni di euro. Ragion per cui, se la Juve vorrà effettivamente affondare il colpo per Osimhen, sarà chiamata a trattare direttamente con gli Azzurri.

Calciomercato Juventus, il verdetto su Osimhen non passa inosservato

Non proprio una formalità, insomma. Chi non sembra avere particolari remore nella bontà dell’operazione Osimhen, invece, sono proprio i tifosi della Juventus. Nel nostro consueto sondaggio su Telegram abbiamo infatti chiesto a quale attaccante i bianconeri dovrebbero affidare la maglia numero 9, vista la sempre più probabile partenza su Vlahovic (al quale a meno di clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato il contratto).

Il 43% degli utenti – non a caso – ha indicato in Osimhen l’attaccante giusto sul quale la Juventus dovrebbe puntare in vista della prossima stagione. L’attaccante nigeriano ha letteralmente polverizzato la concorrenza, sopravanzando di gran lunga Jonathan David (secondo con il 32% delle preferenze). Sull’attaccante canadese, non dimentichiamolo, è forte il pressing dell’Inter da tempo sulle tracce dell’attaccante del Lille. Dopo i primi sondaggi esplorativi, Giuntoli sembra aver mollato un po’ la presa.

Ritornando al sondaggio, infine, il gradino più basso del podio è stato occupato da Sesko (14%) che ha scalzato Hojlund, emersa come candidatura credibile in ottica bianconera nei giorni scorsi. A tal proposito, per l’attaccante danese anche il Napoli ha avviato dei sondaggi esplorativi: che si possano creare i presupposti per un maxi intreccio in grado di coinvolgere anche Osimhen? Ai posteri l’ardua sentenza. Il verdetto dei tifosi, intanto, è chiarissimo.