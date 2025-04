Juve-Napoli, altro duello di fuoco: sfida da 50 milioni per il bomber

Le due big della Serie A tornano a sfidarsi ma stavolta sul mercato: entrambe sono a caccia di un centravanti e hanno un obiettivo importante in comune

La Juventus continua la corsa Champions League, traguardo a dir poco fondamentale anzi vitale per il club in vista del futuro. Entrare nei primi quattro posti (molto difficile che siano cinque) è una condizione senza cui il mercato bianconero stenterà verosimilmente a decollare in estate. Anche se in ogni caso non ci saranno ulteriori rivoluzioni rispetto a quella messa in atto già qualche mese fa. Però è indubbio che alcune situazioni andranno risolte a prescindere dal piazzamento finale della Juventus.

Una di queste risponde al nome del difensore centrale da affiancare al rientrante Bremer. Dovrà essere un calciatore di livello importante, magari più complicato da raggiungere in caso di mancata qualificazione in Champions. Il solito Hancko è il nome principale su cui già ci sono stati discorsi approfonditi, senza dimenticare la suggestione di riportare in Italia Calafiori. Poi ovviamente la questione attaccante e la cessione di Vlahovic, che senza rinnovo dovrà essere per forza ‘tagliato’. L’ingaggio monstre associato alle prestazioni deludenti degli ultimi mesi conferma quello che sarà il suo futuro al netto dei tentativi di Tudor di recuperarlo. E allora si è già aperta la caccia all’erede, la grande punta da cui ripartire. E tanto per cambiare, dopo Osimhen, Giuntoli torna a incrociare le spade col Napoli.

Giuntoli su Hojlund, ma c’è pure il Napoli: la situazione con la Juve

Il direttore tecnico della Juventus Giuntoli ha in mente diversi nomi per l’attacco, con Osimhen che resta il sogno. Ma non è l’unico, visto che nei suoi pensieri c’è anche Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United che piace all’ex Napoli dai tempi in cui il danese era all’Atalanta. E in effetti era stato già accostato largamente ai partenopei. Che, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, anche ora lo stanno monitorando allo stesso modo della Juventus.

De Laurentiis ha in programma il grande investimento per il centravanti, sia che resti Conte che arrivi qualcun altro in panchina. Lukaku tra un mese compirà 32 anni e il suo nuovo modo di giocare è utilissimo per i compagni ma lo penalizza a livello realizzativo. Avere una punta accanto o che comunque lo faccia rifiatare spesso, nella stagione del ritorno in Champions, è fondamentale. Ma appunto Hojlund, ora al Manchester United, piace anche alla Juventus: un duello da 45-50 milioni di euro, tanto costa il cartellino del danese ex Atalanta autore di appena 3 gol in 26 partite di campionato. Il classe 2003 sta pagando parecchio l’ennesima stagione deludente dei Red Devils, anche se conferma il grande feeling con l’Europa: 5 reti in 11 partite.