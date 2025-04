Juventus, gelo Vlahovic: firma in Serie A

Vlahovic è tornato ad essere titolare inamovibile con Tudor, ma il suo addio è imminente. Spunta il nuovo gelo tra le parti, ecco la sua nuova destinazione in Serie A

L’attaccante serbo ha realizzato due assist vincenti nell’ultima sfida di campionato contro il Lecce. Vlahovic si è messo completamente al servizio dei compagni, ma il suo futuro è ormai lontano dalla Juventus. C’è ancora gelo con la dirigenza bianconera con la scadenza del suo contratto nel giugno 2026: ecco l’intreccio in Serie A.

Un momento decisivo per sognare in grande. L’attaccante serbo ha intenzione di voltare pagina definitivamente per tornare ad essere micidiale sotto porta. Il suo matrimonio con la Juventus è arrivato ai titoli di coda, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Spunta l’intreccio da urlo con la firma immediata in Serie A per iniziare così subito un’altra avventura da urlo. Vlahovic ha realizzato finora soltanto 9 gol in campionato (14 in stagione): il bianconero ha intenzione di recuperare subito la forma dei tempi migliori per brillare di luce propria.

Juventus, rebus Vlahovic: l’affare in Serie A

Tutto può cambiare in poco tempo per conoscere il futuro dell’attaccante serbo della Juventus. Pronta la sua nuova destinazione in Serie A: un intreccio per l’operazione low-cost in vista della prossima stagione.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, manca ancora il gol a Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus ha realizzatao due assist contro il Lecce, ma il suo contratto è sempre in scadenza nel giugno 2026. Il ds Giuntoli dovrà trovare subito una soluzione prima del Mondiale del Club: la sua valutazione al momento si aggira intorno ai 40 milioni di euro ad un anno dalla scadenza.

All’entourage del giocatore non piace una riduzione dell’ingaggio e così starebbero provando subito a trovare una destinazione importante per Vlahovic. Milan e Napoli sono alla ricerca di una valida alternativa in attacco: un colpo low-cost per un’occasione ghiotta in estate sul fronte calciomercato.

Saranno settimane intense per conoscere il futuro dell’attaccante serbo della Juventus. Una nuova voglia immensa di dimostrare tutto il suo valore: mancano tanti gol all’appello in stagione. Ormai ci siamo per conoscere così la sua prossima destinazione in Serie A: un’occasione ghiotta da cogliere al volo. Sulle sue tracce ci sono le big europee, come Arsenal e Manchester United, ma occhio alla nuova squadra in Italia.