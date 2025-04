Da Torino alla Capitale: la Juventus lo molla subito

C’è la Capitale nel destino del giocatore bianconero: il club piemontese ha dato il via libera immediato

Grandi manovre in casa Juventus. Con la qualificazione Champions ancora in ballo, per i bianconeri c’è da dividersi tra presente e futuro.

Il presente è Tudor, sono i calciatori attualmente nella rosa, è il quarto posto da conquistare prima e blindare poi. Il futuro, invece, è avvolto dall’incertezza: da Giuntoli all’allenatore, nulla è stato ancora deciso ed, ovviamente, questo significa che neanche dal punto di vista di acquisti e cessioni si possono già avere certezze.

Sicuramente molto sarà fatto: tante saranno le cessioni, altrettante gli acquisti, senza dimenticare chi è arrivato a Torino soltanto in prestito ed ora si dovrà decidere cosa fare. Provare a farli restare o lasciarli tornare ai club di appartenenza? Tra questi giocatori c’è anche Renato Veiga, arrivato in prestito oneroso dal Chelsea.

Il portoghese non ha fatto male, ma forse neanche così tanto bene da far scattare la ‘scintilla’ per il suo riscatto. Le sue prestazioni però sono piaciute in Inghilterra, dove Renato Veiga potrebbe tornare la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Veiga in Premier: il Chelsea fa il prezzo

Capace di giocare sia da centrale che da terzino sinistro, Veiga ha ben impressionato il Chelsea durante questi mesi in prestito alla Juventus e i ‘Blues’ potrebbero anche decidere di tenerlo in rosa inizialmente il prossimo anno.

Però dalla stessa Premier potrebbero anche arrivare delle offerte: Tottenham e Brighton, stando a quanto riporta ‘tbrfootball.com’, avrebbero messo gli occhi sul difensore portoghese. Un doppio interesse che potrebbe tramutarsi anche in un’offerta quest’estate con la valutazione del calciatore che si attesta tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Una cifra che la Juve però non è intenzionata a spendere, almeno stando alla stessa fonte, da qui sarebbe arrivata la decisione di mollare la presa e non provare a trattenere il giocatore anche il prossimo anno.