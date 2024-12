Juve-Venezia non è finita: tifosi ancora furiosi con Vlahovic

Dopo essersi presi a male parole sul terreno di gioco, il litigio tra Dusan Vlahovic e i tifosi della Juventus prosegue anche sui social: contestazione dura nei confronti dell’attaccante serbo

Le brutte notizie in casa Juventus non si fermano al risultato, ma alla delusione del pareggio si aggiunge anche la tensione per quello che è successo al termine della gara: il litigio tra Vlahovic e la Curva Sud.

Non una bella scena quella che ha coinvolto l’attaccante serbo e una parte della tifoseria bianconera dopo il fischio finale. Vlahovic non è nuovo a reazioni nei confronti del pubblico, soprattutto quando gli vengono toccate corde delicate, e a fare specie è che la contestazioni nei suoi confronti sia arrivata dopo una delle sue migliori prestazioni stagionali. Di seguito alcuni dei (molti) tweet che vedono protagonista il numero 9 della Juventus:

Se ci sono state offese vanno giustamente condannate. Dusan Vlahovic però deve mettersi in testa che gioca nella Juventus ed è giusto contestare un rendimento simile. Sarebbe strano il contrario. — Luca Toselli (@toselluc) December 15, 2024

Si, sono un vecchio boomer palloso ed è colpa mia se non accetto di vedere oggi un isterico esagitato che litiga con il mondo e si fa anche ammonire dopo aver visto chi, appena pareggiata la partita, riportava la palla a centrocampo per fare il gol della vittoria #vlahovic#Juve — NevJo (@Djnc78) December 14, 2024

Se il pubblico ti fischia dopo una partita del genere, devi accettare la contestazione e chieder scusa. Fine. Invece Vlahovic ha pensato bene, in uno slancio di megalomia, di fare il fenomeno, manco avesse la bacheca di CR7. Vergognoso, come quasi tutta la squadra stasera. — RoBe (@RBetter_) December 14, 2024

La lite tra i tifosi e Vlahovic non è affatto positiva; le critiche sono accettabili, ma non si può dichiarare di voler restare qui e poi, tre giorni dopo, avere un alterco con la curva. — Sal (@SalJ80) December 14, 2024

Non so se mi sia piaciuta meno la partita o la scenetta a fine partita tra la squadra, Vlahovic, e la curva. Un nervosismo tale è un bruttissimo segnale. #JuveVenezia — Virginia Asya Bacci (@viasyba) December 14, 2024

Tra le tante volte in cui potevano dir qualcosina a #Vlahovic proprio stasera. Che forse c’entra poco o niente… — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) December 14, 2024

Insomma, gli animi restano caldi in casa Juventus e i toni particolarmente accesi. Quello che è certo è che tra Vlahovic e una parte della tifoseria si è creata una spaccatura che sarà difficile da ricostruire.