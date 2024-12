Colpo con la clausola, la Roma lo porta via all’Inter

I capitolini interessati a un obiettivo di mercato dell’Inter: arriva la svolta improvvisa

Tanti gli appuntamenti in campo, in un finale di 2024 e in un inizio di 2025 che vedranno le squadre darsi battaglia nelle varie competizioni senza soluzione di continuità. Parallelamente iniziano a dipanarsi anche le trame di calciomercato, con diversi intrecci interessanti che riguardano anche le squadre italiane, tra cui l’Inter campione d’Italia.

E’ una squadra nerazzurra che in realtà rispetto ad altre potrebbe avere meno urgenza di intervenire nell’immediato, nonostante a qualcosa si stia pensando per il mese di gennaio. Una delle idee principali potrebbe portare a Bijol per il reparto difensivo. Altri movimenti potrebbero riguardare l’attacco, in caso di cessione di uno tra Correa e Arnautovic. Al tempo stesso, l’Inter inizia già a preparare le mosse per il prossimo futuro, cosa che non stupisce dato che uno come Marotta è abituato a programmare i propri investimenti per tempo.

Ma così come il presidente nerazzurro mette già da adesso nel mirino gli acquisti di domani, lo fanno anche altri club nostrani. Come la Roma, che si mette in corsa proprio per un obiettivo della Beneamata.

Inter, c’è anche la Roma per il talento Reitz del Borussia Monchengladbach

Abbiamo parlato dell’interessamento dell’Inter per Rocco Reitz, giovane talento del Borussia Monchengladbach. Si tratta di un centrocampista assai eclettico, in grado di ricoprire diversi ruoli, e vista la giovane età (è un classe 2002) di avvenire sicuramente luminoso.

Alle notizie provenienti dalla Germania, si aggiungono quelle date dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur. Il quale riferisce che al giocatore sta pensando anche la Roma, per l’appunto, ma non solo. Ci sarebbe anche il Manchester City pronto a entrare in corsa. Per quanto riguarda Reitz, c’è una situazione contrattuale particolare. Può essere acquistato pagando una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, ma questa avrà validità soltanto a partire dal 2026. Si potrebbe dunque pianificare un assalto già prima, anche se il Borussia Monchengladbach, forse, vorrà trattenere ulteriormente il proprio gioiellino.