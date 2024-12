Clausola da 20 milioni: l’Inter programma il colpo, c’è pure la data

Dalla Germania trapelano ulteriori aggiornamenti in merito al futuro di un calciatore accostato anche ai nerazzurri di Inzaghi: le ultimissime

Reduce dal passo falso di Leverkusen, l’Inter è chiamata ad un riscatto immediato in campionato. Il ritmo sostenuto imposto dall’Atalanta di Gasperini impone una risposta importante da parte di Thuram e compagni, attesi dalla sfida contro la lanciatissima Lazio di Baroni. L’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, però, mette i nerazzurri nelle condizioni di scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare lo scacchiere di Inzaghi.

Del resto, non sono pochi i profili sui quali Marotta ha da tempo messo gli occhi. In difesa – dove l’obiettivo numero uno resta quel Bijol per il quale i nerazzurri stanno intensificando i contatti per provare a trovare il bandolo della matassa – all’attacco, con il futuro di Arnautovic ancora tutto da scrivere. Tuttavia, le sorprese sono sempre dietro l’angolo e potrebbero creare i presupposti per nuovi, importanti colpi di scena. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania, infatti, anche l’Inter si sarebbe inserita nella corsa a Rocco Reitz, poliedrico centrocampista classe ‘2002 in forza al Borussia Mönchengladbach. Più nello specifico, a riferirlo è sky.de che spiega come, assieme al club meneghino, anche il Brighton abbia provato a sondare il terreno per capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia comunque piuttosto complicata.

Dalla Germania: Inter e Brighton si sfidano per Reitz

Il club tedesco – infatti – non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiellino, anzi. Benché nel contratto di Reitz sia stata inserita una clausola rescissoria dal valore di 20 milioni di euro dipendente dall’eventuale destinazione – valida, però, solo a partire dal 2026 – i bianconeri di Germania vogliono continuare a puntare forte sul tedesco cresciuto nelle giovanili del TuS Baerl Jugend.

Centrocampista in grado di calpestare diverse zolle del centrocampo, Reitz si sta mettendo in luce in questa prima parte di stagione per una certa pulizia in fase di impostazione. Grintoso e dinamico, uno dei prodotti più impattanti della cantera del Mönchengladbach sta continuando a far parlare di sé. Da qui i sondaggi (anche) dell’Inter, che vede nel jolly tedesco una possibile occasione per puntellare la zona nevralgica del campo. Come detto, però, la compagine tedesca non vuole privarsi del suo ‘equilibratore’, a maggior ragione nella finestra invernale di calciomercato. Da capire, però, se ed eventualmente lungo quali traiettorie si potranno creare traiettorie