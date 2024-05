Clamoroso Barella-Premier: l’annuncio che conferma tutto

Barella è stato una dei grandi protagonisti della cavalcata Scudetto dell’Inter di Simone Inzaghi. Il suo attuale contratto scade a giugno 2026

Ha segnato meno rispetto all’anno scorso, appena 2 gol, eppure Barella è stato lo stesso di nuovo determinante per le sorti dell’Inter. Sicuramente uno dei grandi protagonisti della cavalcata Scudetto, il secondo per lui da quando veste la maglia nerazzurra.

A meno di proposte irrifiutabili, il futuro del classe ’97 sarà ancora a Milano. Entro l’inizio dell’estate dovrebbe arrivare l’ufficialità del rinnovo del contratto fino a giugno 2029. Stando a indiscrezioni, il suo agente ha già raggiunto un accordo con la dirigenza interista per il prolungamento con annesso aumento di stipendio fino a circa 6-6,5 milioni bonus inclusi.

Barella proseguirà la sua avventura all’Inter, pur continuando ad avere estimatori importanti a livello internazionale. Specialmente in Premier, col Manchester City in testa. A proposito dei ‘Citizens’, nel programma ‘Rosso Diretto’ in onda sul canale twitch di Tv Play, Gigi Di Biagio ha svelato un retroscena di quando lui guidava l’Under 21 azzurra e la mezz’ala sarda militava nel Cagliari, ed era uno dei centrocampisti di maggior prospettiva del calcio italiano.

🚨 BARELLA-MANCHESTER CITY 🗣️ La rivelazione di #DiBiagio: “Chiamato dal #ManchesterCity per #Barella. Mi chiesero com’era professionalmente. Io dissi ‘se potete prendetelo subito’. Poi ha fatto un altro percorso, meglio per l’#Inter” pic.twitter.com/tms6M0rFkV — TVPLAY (@tvplayofficial) May 1, 2024

Di Biagio a Tv Play su Barella: “Dissi al City di prenderlo subito”

“Lui aveva 18 anni, io guidavo l’Under 21 e mi chiamò un membro dell’entourage di Guardiola – la rivelazione di Di Biagio – Mi chiesero com’era professionalmente, io dissi ‘se potete, prendetelo subito’. Poi ha fatto un altro percorso, meglio per l’Inter”.