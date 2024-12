Problemi di ordine pubblico: UFFICIALE, la partita è stata rinviata

Il club ha richiesto e ottenuto il posticipo a data da destinarsi della sfida di campionato in programma nella giornata di oggi

La partita è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Motivi di ordine pubblico, visto il rischio altissimo di scontri tra le due tifoseri nonché di possibili incontri tra tifoserie rivali lungo il tragitto.

La gara tra Castrumfavara e Reggina, originariamente prevista per la giornata di domani, non si giocherà. La decisione è arrivata a seguito delle valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Casms, vale a dire il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

Castrumfavara-Reggina rinviata, il decreto del Prefetto per farla giocare oggi

Con un decreto legge emanato venerdì all’ora di pranzo, proprio per scongiurare qualsiasi problematica di ordine pubblico, il Prefetto di Agrigento aveva anticipato l’incontro ad oggi. Ma questa soluzione non era praticabile dalla Reggina, che avrebbe avuto pochissimo tempo per organizzare, anche solo dal punto di vista logistico, la trasferta in Sicilia. Così il club calabrese ha chiesto in via ufficiale e ottenuto il rinvio del match valevole per la sedicesima giornata del Girone I di Serie D.

Rinvio Castrumfavara-Reggina “per assicurare la regolarità del campionato”

Come recita il comunicato ufficiale del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, è stata accolta la richiesta di posticipare la disputa della sfida di campionato “per garantire la regolare disputa della gara nel rispetto delle tempistiche organizzative e assicurare la regolarità del campionato”.

La Reggina costretta a ripartire dalla Serie D

La Reggina è stata costretta a ripartire dai dilettanti, dopo i problemi di natura economica che l’hanno fatta fuori dal campionato di Serie B. Lo scorso maggio, con un’offerta da 125mila euro, l’LFA Reggio Calabria si è aggiudicato il marchio della Reggina 1914, che era finito provvisoriamente nelle mani del Comune.

L’azionista di maggioranza è l’imprenditore siciliano Antonino Ballarino, il quale ricopre anche la carica di Amministratore delegato. Attualmente terza in classifica con 29 punti, da metà novembre la squadra è guidata da mister Trocini.