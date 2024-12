Fonseca cambia il Milan e si affida ai giovani: Jimenez verso l’esordio, sorpresa Morata

Il tecnico del Diavolo è pronto a proporre nuove soluzioni per sfidare il Genoa domenica sera a San Siro: il punto della situazione

Sono poche le indicazioni arrivate dalla conferenza stampa di Paulo Fonseca, ma ormai ci sono sempre meno dubbi sulla panchina di Theo Hernandez.

Il terzino francese è così pronto a star fuori dall’undici titolare, che avrà diverse novità. Il tecnico portoghese ha annunciato la presenza di alcuni giocatori del Milan Futuro. I convocati saranno diversi: d’altronde in questi giorni si sono allenati a Carnago Vos, Liberali, Bartesaghi, Jimenez e ovviamente Camarda. L’attaccante italiano, però, dovrebbe star fuori, pronto a subentrare. A guidare l’attacco ci sarà, infatti, Tammy Abraham, apparso più che propositivo contro la Stella Rossa. Il suo atteggiamento è piaciuto tanto e Fonseca è pronto a premiarlo. Il classe 2008, invece, va lasciato tranquillo e sereno. Le pressioni, in questo momento, non gli possono far bene.

Milan-Genoa, le possibili scelte di Fonseca

Tra i giovani, chi avrà l’occasione di giocare dal primo minuto è Alex Jimenez. Da Milanello trapela forte questa notizia.

Per lo spagnolo, capace di agire ovunque sulla fascia, come terzino o come ala, sia destra che a sinistra, sarà la prima volta in stagione con i grandi. Per quanto riguarda il resto della formazione, ci sono chiaramente le certezze rappresentate di Rafa Leao in avanti, dei centrali Gabbia e Thiaw e dei centrocampisti Reijnders-Fofana e chiaramente di Mike Maignan tra i pali. Attenzione, però, ad un’altra possibilità concreta: a completare il reparto offensivo, con Samu Chukwueze e il numero dieci portoghese dovrebbe essere Mattia Liberali, provato tra i titolari in giornata. Da segnalare la presenza di Morata tra i convocati, oltre quella di Okafor. Out, invece, Musah per un infortunio muscolare.

Nelle prossime ore capiremo quali saranno le scelte definitive di Fonseca. Un Fonseca che cambia il suo Milan dopo il caos degli ultimi giorni.