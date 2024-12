DIRETTA Serie A, Cagliari-Atalanta: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida della sedicesima giornata tra rossoblu e bergamaschi

Archiviato l’anticipo di ieri tra Empoli e Torino, il programma di sabato del sedicesimo turno di Serie A si apre con la sfida tra la prima della classe e una delle squadre maggiormente in salute. Reduce dalla spettacolare sfida contro il Real Madrid persa per 2-3, l’Atalanta fa visita al Cagliari per difendere il primo posto in classifica in attesa degli impegni di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter, che si sfideranno all’Olimpico nel monday night.

Con una striscia di nove successi consecutivi in campionato, la Dea andrà a caccia della decima vittoria ritrovando Gian Piero Gasperini in panchina dopo la squalifica di due giornate che gli ha fatto saltare i big match contro Roma e Milan. Nella lista dei convocati si rivede Juan Cuadrado, ma esce nuovamente Giorgio Scalvini, infortunatosi alla spalla prima della sfida di Champions con il Real.

Dopo una serie di tre risultati utili consecutivi (due pareggi e una vittoria), la squadra allenata da Davide Nicola si è arresa la scorsa settimana contro la Fiorentina perdendo di misura e cerca l’acuto contro una big per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida dell’Unipol Domus.

Formazioni ufficiali Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Deiola, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Brescianini. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 34, Napoli 32, Fiorentina*, Inter* e Lazio 32, Juventus 27, Milan* e Bologna* 22, Udinese 20, Empoli** e Torino** 19, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona e Como 12, Monza 10, Venezia 9.

*una partita in meno

**una partita in più