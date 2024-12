Genoa, ribaltone UFFICIALE: cambia il CDA del club rossoblù

Giornata importante per il Genoa, le ultime novità dal club con le modifiche al Consiglio d’Amministrazione: ecco i nuovi membri

E’ un momento di grandi novità e trasformazioni per il Genoa, che sta cambiando pelle in campo e fuori. I rossoblù, dopo l’addio di Gilardino, sono passati alla gestione Patrick Vieira in panchina, iniziata con il piglio giusto con 5 punti nelle ultime tre gare. Non sarà facile confermarsi contro il Milan, ma i liguri cercheranno di conquistare un altro risultato positivo per tenersi al di fuori della zona retrocessione. Ma è il momento dei cambiamenti anche all’interno della società.

Quest’oggi, infatti, si è tenuta una importante assemblea dei soci per il Grifone, che aveva diversi punti di interesse nel proprio ordine del giorno. Nel giro di circa un’ora, tra le 10 e le 11, evasi e approvati tutti e cinque i punti. Tra i quali c’erano l’approvazione del bilancio, con una perdita di 38,8 milioni di euro, ma soprattutto la revoca di tre membri dal CDA che erano riconducibili al gruppo 777Partners.

Ufficializzata l’uscita, in particolare, di Steven William Pasko, Joshua Craig Wander e Adam Randall Weiss. Ora il CDA è composto dai soli Andres Blazquez (Consigliere e Amministratore Delegato), Flavio Ricciardella (Consigliere), Alberto Zangrillo (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Francesco Alessandro Giudice (Consigliere), dunque con l’uscita definitiva di 777Partners dal club, tema di cui si parlava già da diverso tempo.

Tra le altre misure approvate, anche un aumento di capitale da 45 milioni di euro entro il 15 gennaio. Anche se al momento non è stata fornita alcuna indicazione rispetto a chi dovrà effettuarlo nello specifico.