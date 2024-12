Nandez e il ritorno in Serie A: spunta la clausola | CM.IT

L’uruguaiano ex Cagliari gioca attualmente in Arabia, all’Al-Qadsiah. Il contratto col club saudita scade a giugno 2027

Naithan Nandez potrebbe tornare in Serie A. Addirittura già a gennaio, cioè soltanto sei mesi dopo il suo addio per trasferirsi in Arabia Saudita. Precisamente all’Al-Qadsiah, che lo ha convinto a lasciare l’Italia e il calcio d’elite con un ricco contratto triennale.

L’uruguaiano è uno dei pilastri (14 presenze e 1.213′ giocati) della squadra allenata dallo spagnolo Michel, attualmente terza nella Saudi Pro-League con 8 punti in meno della capolista Al-Ittihad. Per il club saudita non può che essere incedibile, tuttavia nel contratto è presente una clausola risolutiva piuttosto abbordabile perché di ‘soli’ 5 milioni di euro.

Interesse della Roma per Nandez

Il ‘richiamo’ del calcio che conta, a maggior ragione del nostro campionato potrebbe essere irresistibile per Nandez. A tal proposito, come raccolto da Calciomercato.it, va registrato l’interesse nei suoi confronti da parte della Roma, uno dei tanti club che lo aveva cercato nei cinque anni trascorsi al Cagliari. Al momento il club giallorosso non ha mosso passi concreti per il cartellino del ventottenne, ma l’apprezzamento è reale e potrebbe dare il via a una trattativa.

Presenze, gol e assisti: i numeri di Nandez col Cagliari

Cresciuto nel Penarol ed esploso al Boca Juniors, Nandez è approdato al Cagliari nell’estate 2019 per circa 16 milioni di euro e dopo che era stato nel mirino di grandi club europei come nostrani, su tutti Inter e Napoli. Con la maglia rossoblù ha:

Disputato 165 partite , di cui 121 in Serie A.

, di cui 121 in Serie A. Segnato 6 gol, tutti in campionato.

Realizzato 18 assist.

Nandez un ‘fedelissimo’ di Ranieri

Il nuovo interesse della Roma per Nandez nasce dal ritorno di Ranieri sulla panchina giallorossa. L’uruguaiano è stato uno dei suoi ‘fedelissimi’ al Cagliari, che il tecnico testaccino ha riportato in massima serie ottenendo la salvezza l’anno scorso, grazie anche all’apporto del centrocampista di Punta del Este.

Ranieri è un grande estimatore del classe ’95, un giocatore duttile e di garra, nonché di esperienza, che potrebbe fare molto comodo nella seconda parte di stagione a una squadra che sembra aver imboccato la via della guarigione. Ricordiamo che il 73enne ha un peso rilevante nelle decisioni di natura tecnica, dalla nomina del nuovo allenatore al mercato, della Roma del presente e del futuro, e ciò può rappresentare un punto a favore all’approdo di Nandez nella Capitale.