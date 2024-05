Juventus, Giuntoli lavora alle cessioni: fissato il prezzo dell’esterno

Si avvicina la sessione estiva di calciomercato e la Juventus potrebbe cedere più di un giocatore

Il Napoli è ancora in corsa per diversi obiettivi, ma il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è già al lavoro per la sessione estiva di calciomercato.

In vista della sessione estiva di calciomercato, la Juventus potrebbe cedere diversi giocatori. Un modo per fare cassa e per reinvestire parte dei proventi sul mercato in entrata. Ecco perché il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è da tempo al lavoro per valutare le eventuali cessioni da operare la prossima estate, tra giocatori con tante richieste a quelli che il club potrebbe avere maggiori difficoltà a piazzare.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus la prossima estate c’è anche Samuel Iling-Junior, esterno offensivo di sinistra classe 2003, legato alla Juventus da un altro anno di contratto. Proprio perché essendo in scadenza di contratto con il club bianconero, in estate potrebbe essere ceduto permettendo così alla Vecchia Signora di fare cassa con un giocatore costato quasi zero quando è stato prelevato dal Chelsea nell’estate del 2020, prima di passare per la Next Gen bianconera.

Calciomercato Juventus, Giuntoli fissa il prezzo di Iling-Junior

Diversi i club interessati all’esterno offensivo di nazionalità inglese, in particolar modo tra Premier League e Serie A. In Italia il giocatore piace a diverse società, una su tutte il Monza.

Il nome di Iling-Junior, infatti, potrebbe finire sul tavolo della trattativa tra Juventus e Monza nell’ambito di un maxi-affare che potrebbe portare in bianconero il portiere Michele Di Gregorio, ma anche il centrocampista offensivo Andrea Colpani. Il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe stabilito la cifra per lasciar andare via Samuel Iling-Junior, fissandola tra i quindici e i diciassette milioni di euro. Una cifra comunque importante in ottica di una possibile plusvalenza per la prossima estate.