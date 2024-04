Giuntoli anticipa l’Inter: blitz a Milano con scambio | CM.IT

La Juventus si muove per il mercato estivo: le mosse del Dt bianconero Cristiano Giuntoli per anticipare l’Inter

Cristiano Giuntoli è al lavoro per la Juventus del futuro, in attesa di definire la posizione in panchina di Massimiliano Allegri.

Tutti gli indizi portano a una separazione con il tecnico livornese, mentre la dirigenza bianconera è impegnata nell’opera di rafforzamento in vista del prossimo mercato estivo. Nella lista degli obiettivi tra i pali è confermato l’interesse per Michele Di Gregorio, entrato già nei mesi scorsi nei radar della ‘Vecchia Signora’ in caso di restyling in porta e un eventuale addio di Perin. Come raccolto da Calciomercato.it, di recente c’è stato anche un nuovo contatto tra Giuntoli e il Ceo brianzolo Galliani per il portiere di scuola Inter.

Calciomercato Juventus, incontro per Di Gregorio e Colpani

Nel summit a Milano tra Giuntoli e Galliani si è parlato pure di Colpani, profilo seguito dalla Juve già nelle scorse finestre di mercato e piano B (insieme a Samardzic) nel caso in cui sfumasse il ‘sogno’ Koopmeiners per il centrocampo.

Di Gregorio ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e oltre ai bianconeri piace anche alle altre big Inter (sarebbe un ritorno) e Milan, senza dimenticare i sondaggi dalla Premier League. Pure Colpani – anche qui sfida ai nerazzurri campioni d’Italia – ha una valutazione simile da parte del Monza, con i due gioielli blindati a gennaio da Galliani. La situazione in estate sarà però diversa, con il sodalizio brianzolo disposto ad ascoltare le offerte per i due assi dell’undici di Palladino.

Asse Juve-Monza: tutti i nomi sul tavolo tra Giuntoli e Galliani

Giuntoli inoltre ha chiesto informazioni anche per Andrea Carboni e Birindelli, che si stanno mettendo in evidenza nella stagione in corso con la maglia dei biancorossi.

Il responsabile dell’area mercato della Juventus, per abbassare la valutazione cash di Di Gregorio e Colpani, valuta l’inserimento nell’affare di alcune contropartite gradite al Monza come Miretti (già in passato nel mirino di Galliani), Iling-Junior, Nicolussi-Caviglia o il prestito di Tiago Djaló, quest’ultimo finora mai impiegato in bianconero).