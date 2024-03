La Juve fa spesa a casa Galliani: tre gioielli e Palladino | ESCLUSIVO

La Juventus bussa alle porte del Monza per il prossimo mercato estivo: sono diversi i profili della squadra brianzola finiti sotto la lente d’ingrandimento del Dt Giuntoli

Il Monza ormai non è più una rivelazione del campionato di Serie A e sogna uno storico piazzamento in Europa dopo aver blindato il discorso salvezza.

La permanenza nella massima serie per il secondo anno consecutivo era l’obiettivo primario della società brianzola e del Ceo Galliani, brillantemente centrato anche grazie alla bontà del lavoro in panchina di Raffaele Palladino. Il giovane tecnico campano sta continuando a dimostrare tutto il suo valore alla guida del Monza e non sorprende il corteggiamento di diverse società italiane sul mercato, comprese le big che già lo avevano adocchiato sul finire della scorsa stagione prima del rinnovo annuale con il club della famiglia Berlusconi. In attesa di novità sul fronte societario e dell’incontro risolutore a fine campionato con Galliani, Palladino sta valorizzando diversi profili a Monzello nella rosa a sua disposizione. Giocatori già da tempo finiti sul taccuino delle grandi e osservati da vicino ogni domenica sulle tribune dell’U-Power Stadium.

Calciomercato Juventus, idea Carboni per la difesa bianconera

Non sono certamente un mistero i numerosi estimatori di Colpani e Di Gregorio, i due diamanti pregiati della vetrina brianzola.

Il fantasista ex Atalanta, oltre a essere il capocannoniere della squadra di Palladino con 7 reti, a suon di prestazioni e magie ha calamitato da tempo l’interesse sul mercato e in estate potrebbe lasciare il Monza per un’offerta allettante intorno ai 20 milioni di euro. Valutazione simile anche per il portiere formatosi nel vivaio dell’Inter e protagonista di una crescita esponenziale nell’ultimo anno e mezzo. Colpani e Di Gregorio (senza dimenticare la candidatura in panchina dello stesso Palladino in caso di divorzio con Allegri) sono stati sondati dalla Juventus che inoltre, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, sta osservando da vicino anche le prestazioni di Andrea Carboni. L’eclettico difensore classe 2001 si sta ritagliando un ruolo di primo piano nello scacchiere di Palladino e per rendimento è stato finora uno dei migliori nelle fila del Monza. Il Dt bianconero Giuntoli è a caccia di un mancino per rinforzare il pacchetto arretrato della ‘Vecchia Signora’ la prossima estate e l’ex Cagliari è una delle idee della dirigenza della Continassa in alternativa a Calafiori. Carboni piace alla Juventus – che può sfruttare anche gli ottimi uffici con Galliani – per la sua duttilità e la capacità di agire sia da braccetto che in un sistema a quattro come fluidificante.

Il 23enne difensore sardo ha un contratto fino al giugno 2027 con il Monza e in estate è tornato in Brianza dopo il prestito in Serie B al Venezia. Carboni era sbarcato nel luglio 2022 a Monzello per un’operazione complessiva da circa 5 milioni di euro, con una percentuale anche per il Cagliari in caso di futura rivendita. Il valore di mercato del giocatore (19 presenze complessive in stagione e l’eurogol contro la Roma a referto) si è almeno raddoppiato e il Monza si frega le mani per il nuovo gioiello esploso sotto la gestione Galliani-Palladino.