Il Monza volta pagina: svelato il futuro di Galliani e Palladino | CM.IT

Voci sempre più insistenti su un cambio di proprietà del Monza: gli scenari nel club brianzolo e il futuro di Galliani e Palladino

Il Monza potrebbe presto avere un nuovo socio e cambiare volto al vertice. Orienta Capital Partners spinge per l’ingresso in società e punta rilevare almeno il 60% delle quote di Fininvest.

La famiglia Berlusconi da tempo lavora per l’ingresso in società di un socio forte, con i sondaggi esplorativi con diversi gruppi e fondi iniziati l’anno scorso dopo la scomparsa del patron Silvio Berlusconi. Come raccolto da Calciomercato.it sono confermate le trattative di Fininvest con Orienta, al momento in pole per entrare come socio forte per rilevare una fetta importante delle quote del sodalizio brianzolo. A capo del gruppo italiano intersettoriale e operante in vari ambiti c’è Augusto Balestra, con un passato dirigenziale nel mondo del calcio anche nel Cesena e al Siena, e spesso presente quest’anno alle partite casalinghe del Monza. Balestra è stato avvistato insieme ad Adriano Galliani nella sfida contro la Roma e anche domani potrebbe essere presente all’U-Power Stadium nell’anticipo di campionato della squadra di Palladino con il pericolante Cagliari.

Monza e la nuova proprietà: si riparte da Galliani

Al Monza nei mesi scorsi si erano avvicinate anche altre cordate, nello specifico l’armatore e imprenditore greco Marinakis, attualmente proprietario dell’Olympiakos.

Inoltre c’erano stati dei sondaggi anche da gruppi americani e arabi, mentre non trovano conferme al momento i rumors su un interessamento concreto del fondo PIF. Orienta intanto prosegue le negoziazioni e la due diligence con Fininvest e potrebbe arrivare al closing entro l’inizio della prossima estate, entrando gradualmente in società prima di rilevare interamente il comando con l’uscita di scena nei prossimi anni della famiglia Berlusconi. Garanzia di continuità il ruolo di Adriano Galliani, che anche con l’ingresso dei nuovi soci resterà il Ceo e la figura apicale dell’area sportiva e dirigenziale del Monza. Il nuovo socio andrà a consolidare la struttura societaria, garantendo investimenti e un futuro roseo nella massima serie alla piazza brianzola. Bilancio sano e conti in ordine a Monzello, con il 60% del club biancorosso che potrebbe essere rilevato da Orienta per un assegno intorno ai 100 milioni di euro.

Da capire in chiave sportiva quale sarà il futuro in panchina di Raffaele Palladino con il cambio al vertice della società, con l’allenatore campano corteggiato da diverse big del nostro campionato. Galliani, facendo leva anche sulle garanzie del nuovo corso, proverà a fine campionato a strappare il rinnovo dell’ex attaccante, anche se una permanenza in Brianza di Palladino resta ad oggi difficile.