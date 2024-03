C’è Handanovic in tribuna: tre nomi sul taccuino dell’Inter

L’Inter è presente con Samir Handanovic all’U-Power Stadium per Monza-Roma: gli osservati speciali dell’ex capitano nerazzurro

Le tribune dell’U-Per Stadium pieno di volti noti questo pomeriggio per l’anticipo del campionato di Serie A tra Monza e Roma.

Oltre a Vincenzo Montella, attuale Commissario tecnico della Turchia, e Walter Samuel, assistente del Ct Scaloni nell’Argentina, sugli spalti dell’ex Brianteo è presente anche Samir Handanovic, osservatore dell’Inter che negli ultimi tempi sta girando tanto per gli stadi italiani per conto ovviamente della dirigenza nerazzurra. Sono tre gli osservati speciali dell’ex portiere sloveno, che ha lasciato il calcio giocato nella scorsa stagione. In primis Valentin Carboni, entrato al 21′ del primo tempo dopo l’infortunio di Gagliardini, e nel campionato in corso in prestito al Monza. Handanovic farà un recap ai dirigenti nerazzurri e a Inzaghi sulla crescita del gioiello argentino, convocato in nazionale maggiore dal Ct Scaloni.

Nei radar di Handanovic inoltre anche Di Gregorio, con l’Inter che sta valutando un possibile ritorno ad Appiano Gentile del portiere del Monza, nel mirino anche (e soprattutto) della rivale Juventus. Il Ceo brianzolo Galliani di recente ha smentito contatti con le due big per Di Gregorio. Nelle fila del Monza, oltre all’estremo difensore, sul taccuino dell’Inter rimane anche Andrea Colpani, autore di alcune buone giocate nella prima frazione prima di essere sostituito all’intervallo.