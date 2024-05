Roma-Bayer, Xabi Alonso non si sente ancora sicuro. E applaude Andrich

Il Bayer Leverkusen è inarrestabile e vince anche in casa della Roma per 2-0 con i gol di Wirtz e Andrich: le parole di Xabi Alonso

Il Bayer Leverkusen non si ferma, neanche in semifinale contro la Roma. All’Olimpico arriva la vittoria per 2-0 con i gol di Wirtz e Andrich, che condannano la squadra di De Rossi a cercare un’impresa, forse di più, alla BayArena tra una settimana.

Gli uomini di Xabi Alonso fanno salire a 47 le partite consecutive senza sconfitta, con un piede quasi e mezzo nella finale di Europa League di Dublino. Nel postgara le dichiarazioni in conferenza del tecnico spagnolo: “Abbiamo combattuto tanto, fatto una grande prestazione, molta disciplina, molta forza e velocità, per noi tutto ciò significa tanto ma abbiamo ancora tanto da fare”.

Se si guarda indietro, Andrich oggi ha fatto il gol del 2-0, la moglie gli diceva di non giocare a Roma. “C’è sempre una seconda chance, di questa sera avremo un bel ricordo. Ha giocato un ruolo importante in questa partita, ha giocato con aggressività, competitività”.

Roma-Bayer, Xabi Alonso: “Dovevamo segnare di più”

È arrabbiato per non aver fatto più gol? “Avevamo sicuramente possibilità e occasioni per fare il terzo gol. Abbiamo giocato dal primo minuto in maniera aggressiva, compatti in difesa. Abbiamo giocato anche in contropiede con tante chance, un gioco in attacco importante. Dovevamo concretizzare di più le occasioni avute, ma siamo comunque soddisfatti”.

I tifosi vi hanno festeggiato. “Loro hanno il diritto di farlo, da Leverkusen qui a Roma penso sia il minimo. Spero che potremo festeggiare insieme la prossima settimana”.