“Esonero immediato”: volano gli stracci tra Allegri e la Juve

Gli episodi di ieri sera tra campo e sala stampa con Allegri protagonista hanno indignato il mondo del calcio, con la Juve chiamata a prendere provvedimenti

Nel calcio italiano ormai non si parla di altro se non dell’episodio che ha visto protagonista Massimiliano Allegri nel postpartita della finale. In realtà ce n’è stato più di uno, dallo spogliarello furioso in campo e il faccia a faccia col IV Uomo al gesto rabbioso indirizzato a Giuntoli. Ma quello che ha fatto più clamore è quello fuori dalla sala stampa nei confronti del direttore di Tuttosport Guido Vaciago. Il giornalista ha infatti raccontato di essere stato insultato e minacciato in maniera pesante, ma anche addirittura spintonato e strattonato.

Una serie di azioni che potrebbero seriamente costargli anche una maxi-squalifica tra giustizia sportiva e Procura Federale. La Juventus, come scritto da Vaciago, si è prontamente e sentitamente scusata con lui dell’accaduto, ma per tanti questo non può bastare. Ad esempio, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha una soluzione molto più chiara per il club bianconero: “La selvaggia aggressione fisica e verbale di Allegri al collega deve indurre la Juventus a esonerarlo immediatamente. Non esiste altro provvedimento possibile per rispetto della storia del club”, ha scritto su X. Lo stesso Vaciago ha commentato il post precisando: “Ciao Fabio, è stata maleducata, non selvaggia e di fisico c’è stato uno strattone e uno spintone. Sgradevoli le minacce, quelle non dovrebbero mai esserci in un confronto che può essere anche acceso. Grazie comunque”.

Allegri vs Giuntoli e Vaciago, Ravezzani: “Esonero immediato”. Ziliani: “Licenziamento per giusta causa”

Anche in altri commenti su X che lo menzionavano, Vaciago chiarisce così: “Qui c’è chi si immagina il far west. Come ho scritto, la Juventus si è già scusata. Niente di selvaggio, però, e neanche troppo fisico… Cerchiamo, almeno noi, di mantenere la calma. Sgradevole episodio di maleducazione ”.

Ma la rabbia e lo sdegno sui social non si placano per la condotta di Allegri. Anche Paolo Ziliani su X e sul suo blog ha commentato in maniera durissima: “La meritata vittoria della Juventus in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta oscurata dalla sceneggiata turca di Massimiliano Allegri: maleducazione e protervia di un uomo sull’orlo di una crisi di nervi e di un allenatore che non crede ai suoi occhi se un arbitro non stende il tappeto rosso davanti a Madama”. Questo riguardo alla scenata in campo mentre sul gesto rivolto a Giuntoli il pensiero è altrettanto netto: “Direi che davanti a tutto questo il licenziamento per giusta causa ci potrebbe anche stare”. Insomma, la separazione tra Allegri e la Juventus è e sarà a dir poco burrascosa.