Bremer via, la Juventus ha scelto il sostituto: arriva gratis

La Juventus lavora sul mercato e pensa alla possibile partenza di Bremer: il sostituto può arrivare a parametro zero

Aria di novità in casa Juventus. In attesa di capire quel che accadrà con Allegri, con l’addio che potrebbe essere anticipato, Giuntoli può lavorare già alla costruzione della rosa da affidare a Thiago Motta.

Una rosa che dovrà essere rinforzata per poter lottare per il vertice, ma che potrebbe perdere anche qualche pedina importante. È il caso di Gleison Bremer, difensore brasiliano, corteggiato con insistenza in Inghilterra. Il Manchester United è molto interessato al difensore ex Torino, pronto anche a pagare la clausola pur di liberarsi dai bianconeri.

Ma se Bremer dovesse andare via, la Juventus non vorrebbe farsi trovare impreparata e starebbe lavorando già al sostituto che potrebbe arrivare a parametro zero. Si tratta di Raphael Varane, in scadenza di contratto con il Manchester United e desideroso di intraprendere una nuova avventura. I Red Devils, stando a ‘fichajes.com’, non hanno intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno e tra le pretendenti ci sarebbe anche la Juve.

Calciomercato Juve, nel mirino Varane: sfida a Chelsea e Ronaldo

La Juventus potrebbe quindi approfittare dell’occasione e portare il 31enne francese in Serie A a parametro zero, ma dovrà fare i conti per riuscirci con una concorrenza non di poco conto.

La stessa fonte, infatti, parla del Chelsea come di un club interessato a Varane. I Blues diranno addio a Thiago Silva e l’esperienza dell’ex Real Madrid farebbe comodo per sistemare la retroguardia. Altro interesse è quello dell’Al-Nassr, squadra della Saudi Pro League dove milita anche Cristiano Ronaldo.

Un tris di squadre pronte a sfruttare l’occasione Varane: chiusa la parentesi, meno vincente rispetto alle previsioni, il francese deve scegliere da dove ripartire. Per lui c’è anche l’occasione Juventus: può diventare l’erede di Bremer.