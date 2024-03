Non solo Bremer: doppietta da 100 milioni per lo United | CM.IT

Ancora in corsa per i primi cinque posti della classifica e per la conquista della Fa Cup, il Manchester United sta intensificando i contatti per Bremer della Juve

Scivolata al terzo posto in classifica dopo aver raccolto solo due punti nelle ultime tre giornate, la Juventus non può permettersi ulteriori scivoloni se vuole raggiungere quanto prima l’obiettivo di tornare in Champions League. La qualificazione alla ex Coppa dei Campioni sarà dirimente in merito alla campagna acquisti della prossima estate che, tuttavia, potrebbe prevedere una cessione eccellente.

Ormai da settimane, il nome che va più di moda soprattutto in Inghilterra è quello di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, a parte qualche sbavatura, sì è confermato come uno dei migliori interpreti del ruolo in serie A, calamitando su di sé le attenzioni di diversi club europei. Nelle scorse ore la stampa inglese ha parlato di una possibile corsa a cinque, composta da Chelsea, Liverpool, Manchester United, Newcastle e Tottenham.

Dalla clausola di Bremer a Joao Gomes: United verdeoro

I Red Devils in particolare, confermano le informazioni raccolte da Calciomercato.it, proprio in questi giorni hanno intensificato i contatti per acquisire una posizione di vantaggio sulle concorrenti inglesi. La nuova proprietà ha già fatto sapere di non aver problemi a sborsare i 58 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente sul contratto dell’ex Torino.

Il ventisettenne di Itapitanga non è tuttavia l’unico giocatore brasiliano finito nel mirino dello United. Per rinforzare il centrocampo, da Manchester hanno messo nei radar anche Joao Gomes, valutando il giocatore circa 40 milioni di euro. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, tuttavia, il Wolverhampton per lasciar partire il ventitreenne parte da un prezzo un po’ più alto. Acquistato dal Flamengo per circa 19 milioni di euro, il centrocampista ha collezionato 3 gol e 1 assist in 35 presenze con la maglia dei lupi.