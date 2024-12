DIRETTA Champions League, Milan-Stella Rossa 0-0 e Benfica-Bologna 0-0: Annullato gol a Pavlidis LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le sfide europee delle squadre di Paulo Fonseca e Vincenzo Italiano

Reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta, condita dal duro sfogo di Paulo Fonseca contro l’arbitraggio, il Milan torna in campo in Europa per cercare la quarta vittoria consecutiva in Champions League. Conquistare i tre punti contro la Stella Rossa è l’unica via percorribile per continuare ad alimentare le speranze di un piazzamento tra le prime otto in classifica, che significherebbe qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Oltre alle polemiche arbitrali, la trasferta di Bergamo ha portato in dote ai rossoneri anche l’infortunio di Christian Pulisic. Il fantasista americano si è sottoposto lunedì alla risonanza magnetica di rito che ha evidenziato una lesione al soleo del polpaccio. Al suo posto, giocherà Ruben Loftus-Cheek come annunciato dallo stesso Fonseca durante la conferenza stampa della vigilia. Reduce dalla prima e roboante vittoria nel girone (5-1 contro lo Stoccarda), la squadra serba proverà a fare l’impresa per non lasciare nulla d’intentato in ottica playoff.

Sconfitto anche dal Monaco in casa, al Bologna anche un’eventuale impresa in casa del Benfica potrebbe non bastare per ambire a un miracoloso arrivo entro il ventiquattresimo posto in classifica. Dal cambio d’allenatore in poi, la squadra lusitana ha sbagliato davvero pochissimo e dopo l’Atalanta è la compagine con la migliore striscia di risultati utili consecutivi. Un’impresa ardua, dunque, per l’undici di Vincenzo Italiano. Calciomercato.it seguirà le partite di Milano e Lisbona in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Stella Rossa e Benfica-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Rejnders, Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All Fonseca

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Djiga, Spajic, Seol; Krunic, Elsnik; Silas, A. Maksimovic, Milson; Ndiaye. All. Milojevic

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino; Akturkoglu, Kokcu, Di Maria; Pavlidis. All. Lage.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Posch; Ferguson, Moro; Urbanski, Fabbian, Illing-Jr; Dallinga. All. Italiano

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool 18*, Bayer Leverkusen 13*, Aston Villa 13*, Inter 13*, Brest 13*, Lille 13*, Barcellona 12, Borussia Dortmund 12, Bayern Monaco 12*, Atletico Madrid 12*, Atalanta 11*, Arsenal 10, Monaco 10, Sporting CP 10*, Club Brugge 10*, Benfica 9, Milan 9, Real Madrid 9, Celtic 9*, Manchester City 8, PSV Eindhoven 8*, Juventus 8, Dinamo Zagabria 8*, PSG 7*, Feyenoord 7, Shakhtar Donetsk 4*, Stoccarda 4, Sparta Praga 4, Sturm Graz* 3, Girona 3*, Stella Rossa 3, Salisburgo 3*, Bologna 1, Lipsia 0*, Slovan Bratislava* 0, Young Boys 0.

*1 partita in più