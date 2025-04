Juventus, ballano 122 milioni: triplo addio senza Champions

Diversi giocatori in bilico alla Juve: il quarto posto fondamentale per la permanenza in maglia bianconera

Champions fondamentale anche in chiave mercato per la Juventus. Malgrado il supporto della proprietà e di John Elkann, il club bianconero deve centrare il quarto posto per programmare con più serenità la prossima stagione.

L’accesso alla massima competizione europea era l’obiettivo minimo a inizio stagione e diventa basilare centrarlo per rilanciare il progetto sportivo dopo il fallimento con Thiago Motta in panchina. La Juve si è affidata a Tudor per risollevare la situazione e riprendere la rincorsa per un posto in Champions League, che darebbe l’opportunità inoltre alla ‘Vecchia Signora’ di confermare alcuni pezzi pregiati della rosa. Specialmente quei giocatori al momento in prestito sotto la Mole e con il futuro che rimane perciò in bilico.

Calciomercato Juventus, da Kolo Muani a Conceicao: il futuro passa dalla Champions League

Senza Champions infatti, oltre a Kolo Muani anche Francisco Conceicao difficilmente resterebbe alla Juventus malgrado il patto di ferro tra Giuntoli e Jorge Mendes, agente del portoghese.

Troppi i 30 milioni di euro della clausola rescissoria da versare al Porto per il figlio d’arte, che sta accusando un periodo di flessione dopo una prima parte da protagonista in bianconero. Senza quarto posto mani legate per Giuntoli, che probabilmente dovrà desistere dall’offensiva per rilevare a titolo definitivo Conceicao. Oltre al classe 2002 strada tutta in salita anche per Kolo Muani, che con il ribaltone in panchina ha anche perso lo status di titolare in favore di Vlahovic. Quasi impossibile la permanenza del nazionale francese, con Giuntoli che pianificava il rinnovo del prestito prima di un’eventuale acquisizione nel 2026 versando 45-50 milioni nelle casse del Paris Saint-Germain.

A Conceicao e Kolo Muani si aggiungerebbe inoltre Renato Veiga, valutato circa 25 milioni di euro dal Chelsea. Solo il traguardo Champions aprirebbe a un futuro ancora alla Juve del difensore, mentre al momento l’unico che viaggia verso la conferma è Kalulu: la ‘Vecchia Signora’ è intenzionata comunque a riscattare il francese, versando 14 milioni (più eventuali 3 di bonus) nelle casse del Milan.