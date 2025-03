Juventus, 30 milioni di dubbi su Conceicao: la posizione del Porto | CM.IT

Arrivato in prestito secco fino alla fine della stagione in corso, i bianconeri ragionano sull’eventuale conferma dell’esterno d’attacco

Quinta vittoria consecutiva in Serie A per la Juventus contro il Verona, quarto posto in solitaria e sei punti di distanza dalla capolista Inter di Simone Inzaghi: è questo il ruolino di marcia della squadra piemontese in queste ultime partite.

Senza dimenticare, però, le cocenti delusioni chiamate eliminazioni: dai playoff della Champions League per mano del PSV Eindhoven, poi travolto con sette gol dall’Arsenal nell’andata degli ottavi di finale della massima competizione per club, ai quarti di Coppa Italia, con l’Empoli di Roberto D’Aversa che ha avuto la meglio ai calci di rigore e che, anche durante i 90 minuti, avrebbe meritato di approdare in semifinale, dove affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano. Dolceamaro cantava Cristiano Malgioglio e così si può sintetizzare il percorso della squadra guidata da Thiago Motta da agosto fino ad oggi.

Tanti nuovi acquisti, a parziale scusante, non hanno reso come ci si aspettava. Il caso più eclatante è quello riguardante Teun Koopmeiners, arrivato per quasi 60 milioni di euro dall’Atalanta e mai decisivo fino a questo momento. Un pesce fuor d’acqua, come Douglas Luiz, primo acquisto della stagione 2024/2025, 50 milioni di euro versati nelle casse dell’Aston Villa e pochissime presenze all’attivo, oltre a diversi guai fisici. Chi, invece, ha fatto meglio è sicuramente Francisco Conceicao, il figlio di Sergio attuale allenatore del Milan. Giunto a Torino in prestito secco dal Porto per una cifra totale di 10 milioni di euro, il guizzante esterno d’attacco ha messo in mostra le sue qualità, ma anche i suoi difetti.

Juventus, la conferma di Conceicao non è così sicura: il Porto fa muro

Nelle prima parte ha fatto molto bene, poi si è un po’ perso, anche a causa di problemi muscolari, come quello che lo sta bloccando in questo momento ai box, che gli hanno fatto perdere diverse partite. Nel suo score personale, ventinove presenze condite da cinque gol e cinque assist in tutte le competizioni. Come scritto prima, il 22enne portoghese a fine stagione tornerà al club proprietario del suo cartellino, ma Cristiano Giuntoli e il suo team da tempo lavoro per cercare una soluzione, insieme all’agente Jorge Mendes. Ma non sarà semplice: stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Porto non ha, ad oggi, intenzione di scendere dalla richiesta di 30 milioni di euro, la cifra della clausola rescissoria valida fino al 15 luglio prossimo (dopo questa data, sale a quota 45 milioni). Dunque, ci sarà da lavorare e fare delle valutazioni importanti, a tutto tondo, da parte della Juve prima di poter affondare il colpo e acquistare Conceicao a titolo definitivo. Vi terremo aggiornati.